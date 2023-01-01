Sivas’ta 2023 girilen ilk dakika aracıyla bariyerler giren sürücü, “Cana geleceğine mala gelsin” dedi.

Sivas’ta 2023 girilen ilk dakika aracıyla bariyerler giren sürücü, “Cana geleceğine mala gelsin” dedi.

Sivas’ta 2023’ün ilk kazası 2023 yılına girilen ilk dakika gerçekleşti. Cengizhan Işık isimli sürücü 58 ADT 601 plakalı BMW marka otomobiliyle Sivas-Erzincan karayolu üzerinde Erzincan istikametine giderken Otogar istikametinde yoldan çıkarak bariyerlere girdi. Araç hurdaya dönerken kazada yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Işık, 2023’e kaza yaparak girdiğini belirterek kazaya yoldaki buzlanmanın neden olduğunu söyledi. Işık’ın mesajı ise “cana geleceğine mala gelsin” oldu.