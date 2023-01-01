Sakarya’da 2023’ün ilk saatlerinde şehrin farklı bölgelerinde birçok kavga olayı gerçekleşti. Olaylara müdahale eden polis ekipleri konulara ilişkin inceleme başlatırken kavga anları kameralara yansıdı.

Sakarya’da 2023’ün ilk saatlerinde şehrin farklı bölgelerinde birçok kavga olayı gerçekleşti. Olaylara müdahale eden polis ekipleri konulara ilişkin inceleme başlatırken kavga anları kameralara yansıdı.

Geride bırakılan 2022’nin son saatlerinde çoğu vatandaş sokaklarda yeni yılı kutlarken şehrin farklı bölgelerinde ise bazı vatandaşlar yeni yıla kavgayla girdi. 2 bin 5 polisin görev yaptığı şehirde olaylara anında müdahale edilirken konulara ilişkin inceleme başlatıldı. Ayrıca, şehrin farklı bölgelerinde yaşanan kavga anları cep telefonu kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, tarafların birbirlerine girdiği anlar ve polislerin olaylara müdahale etmesi yer aldı.