Bilecik’te AK Parti İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Toplantısı’nda "2023 yolunda durmadan çalışmaya devam" mesajı verildi.

Bilecik’te AK Parti İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Toplantısı’nda "2023 yolunda durmadan çalışmaya devam" mesajı verildi.

AK Parti Pazaryeri İlçe Teşkilatının ve yönetim kurulu toplantısına AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım öncülük etti.

Yapılan toplantılara, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri katılım gösterdi. Başkan Yıldırım, katıldığı toplantılarda yapılan çalışmalar hakkında bilgi alarak istişarelerde bulundu. Toplantıda konuşma yapan Başkan Yıldırım, “Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletiyor, her zaman yanlarında olduğumuzu ifade ediyoruz. AK Parti, milletimizin gönlüne talip bir partidir. Bunu da teşkilat mensuplarının eliyle yapmaktadır. 2023’e doğru giderken Türkiye Yüzyılı diyerek büyük müktesebatla, büyük kervanla, büyük mirasla, büyük vizyonla milletimizin karşısına çıkıyoruz. Hedeflerimiz büyük, yolumuz uzun. 2023 yolunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Bilecik’ten en yüksek desteği vermek adına tüm teşkilat ve kadrolarımızla durmadan çalışmaya devam” ifadelerini kullandı.