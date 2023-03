Her yıl yerli ve yabancı on binlerce kişinin ziyaret ettiği Van Kedi Villası’nda koruma altında bulunan kedilerin bu yılki ilk yavruları dünyaya geldi.

Türkiye’de milli ırk olarak tescillenen ve ünü sınırları aşıp dünyaya yayılan Van kedilerinin neslinin devamı için çalışmalar özverili bir şekilde sürüyor. Cana yakınlığı, beyaz, ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, tilki kuyruğuna benzeyen uzun ve kabarık kuyruğu, değişik göz renkleri ve suya düşkünlüğüyle kentin en önemli değerlerinden olan Van kedilerinin 2023 yılındaki ilk yavruları dünyaya gözlerini açtı. Bu yıl ilk olarak 3 Van kedisi, 11 yavru doğurdu.

“11 yavru dünyaya geldi”

İHA muhabirine konuşan Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, merkezde 2023 yılının ilk yavru kedilerini aldıklarını belirtti. Şu an 3 Van kedisinin doğum yaptığını ve toplamda 11 yavrunun dünyaya geldiğini ifade eden Prof. Dr. Kaya, “Süreçte doğumlar devam edecektir. Birinci grupta doğum yapacak annelerin hepsini çiftleştirdik. Dolayısıyla 15 gün içerisinde doğumlar devam edecek. Dışarıda yaşayan kediler mevsim sıcaklığına göre doğumlarını senkronize ediyor. Bu kediler doğal ortamda olmadıkları için yerleri her zaman sıcaktır. Dolayısıyla bizim hayvanlar çok daha erken kızgınlığa geliyor. Bugün doğum yapan bir anne, 2 ay 10 gün önce çiftleştirilmiş demektir. Ancak merkezimizdeki kediler mevsime bağlı değildir. Dolayısıyla yılın her ayında senkronize doğum yaptırabiliyoruz” dedi.

İlk grupta 25 kedi doğum yapacak

Kedi evinde doğumların ağustos sonuna kadar devam edeceğini dile getiren Kaya, birinci parti doğumlarda 25 anne kedinin doğum yapacağını ve ardından ikinci parti doğumlara geçeceklerini kaydetti.