Gece gündüz Melikgazi ilçesini daha da geliştirmek adına çalıştıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 2022 yılı çalışmalar ve yeni yapılacak projelerle ilgili değerlendirme toplantısı düzenlediklerini belirtti.

Gece gündüz Melikgazi ilçesini daha da geliştirmek adına çalıştıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 2022 yılı çalışmalar ve yeni yapılacak projelerle ilgili değerlendirme toplantısı düzenlediklerini belirtti.

Gece geç saatlere kadar projelerle ilgili toplantı yaptıklarını ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyemizde Fen İşleri Müdürlüğümüzün projeleri ile ilgili geç saatlere kadar süren toplantı yaptık. 2022 yılının sonuna geldik dolayısıyla, 2022 yılını kapatırken hangi projelerimizde ne yapmamız gerekiyor onlara baktık. Aynı zamanda da 2023 yılı projelerimizi değerlendirdik” dedi

Şehitlerin isminin yaşayacağı güzel bir park yapacaklarını hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu projelerle ilgili şunları söyledi:

“Asri mezarlığın hemen karşısına 30.000 metrekare alanda güzel bir Şehitler Parkı yapacağız. İnşallah burada programlar yapacak, şehitlerimizi anacağız. Melikgazi’ye çok farklı bir hava katacak projelerimiz var. Melikgazi’ye kazandıracağımız belki de Türkiye’nin en güzel projelerinden olan Havacılık ve Uzay Lisesi. İnşallah bu projenin de 2023’te ihalesini yapıp temelini atıp hemen tamamlayacağız. Gençlerimiz kabiliyet sahibi ve ilgi sahibi. Bunu değerlendireceğiz ve Millet Bahçesi’nin hemen bir köşesine 25 bin metrekare alanda bu lisemizi inşallah Melikgazi’ye kazandırıyoruz. Türkiye’de en fazla okul, en fazla sağlık ocağı, en fazla ibadet tesisi, en fazla park, en fazla yol yapan belediyeler arasındayız. Dolayısıyla Melikgazi’ye hizmet etmekten onur duyuyoruz. 2023’te temelini atacağız yeni bir kütüphanemiz daha var. Yeniköy Mahallemize yeni bir sağlık ocağının daha temelini Salı günü atıyoruz. Bir diğer projemiz Türkiye’de ses getirecek olan ‘Melikgazi Kamp Merkezi’. Tam 57.000 metrekare alanda içinde Bungalov evlerin olduğu çok nitelikli bir proje olacak. 2023 yılı içerisinde ihalesini yapıp temelini atmak istiyoruz. Kayseri’ye çok fark kazandıracak, Erciyes Dağı’nın turizmine katkıda bulunacak bir proje olacak. Melikgazi’mize en iyi şekilde hizmet etmek için mesai arkadaşlarımla gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz.”