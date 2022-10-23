Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi olarak 2023 yılı çalışma programında yer alan yeni açılacak yollar ile bakım ve onarımı yapılacak bulvar, cadde ve sokalar için ihale ile 190 bin ton asfalt mıcırı malzemesinin satın alındığını söyledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi olarak 2023 yılı çalışma programında yer alan yeni açılacak yollar ile bakım ve onarımı yapılacak bulvar, cadde ve sokalar için ihale ile 190 bin ton asfalt mıcırı malzemesinin satın alındığını söyledi.

2023 yılı çalışma planlamasında yer alan yolların yapımında kullanılmak üzere alt yapı malzemelerinin satın alındığını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Belediye olarak ilk etapta asfalt çalışmasında kullanılmak üzere 190 bin ton asfalt mıcırı satın aldık. Yol ve asfalt çalışma yapım planlaması yapıldı. Çünkü çalışmaların zamanında yapılarak vatandaşlarımızın mağdur olmaması için yol yapım malzemeleri alımı için ihale yapılarak depolarda stoklanacak ve asfalt mevsiminin başlaması ile çalışma başlayacak" dedi.

Başkan Dr. Palancıoğlu, örnek ve referans belediye olarak gösterilen Kayseri belediyeciliğinin temelinde planlama ve program dahilinde hizmetlerin gerçekleştirilmesi olduğunu söyledi.