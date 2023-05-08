Keçiören Belediyesi tarafından 2023 yılında 2023 çocuğun sünnet töreni için kayıtlar başladı.

Keçiören Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen toplu sünnet hizmeti için kayıtlar “2023 Yılında 2023 Çocuk İçin Sünnet” sloganıyla başlatıldı. Bu çerçevede ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını sünnet ettirebilmeleri için belediyenin kurumsal web sayfasında başvuru formu oluşturuldu. Toplu sünnet hizmetinden faydalanmak isteyen aileler, sitedeki “Sünnet Kayıt” sistemi üzerinden müracaatlarını yapabilecekler.

Toplu sünnet faaliyetinin çocuklar ve aileler için önemli bir hizmet olduğunun altını çizen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Çocuklarımızın sünneti her yıl yaz döneminde ücretsiz bir şekilde uzman cerrahlarımız tarafından yapılıyor. Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın özel günlerinde daima yanlarındayız. Sünnet olacak olan her bir yavrumuzun vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, ailelerimizi şimdiden tebrik ediyorum” dedi.