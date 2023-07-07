2023 yılı Uzman Eller Projesi çerçevesinde Erzincan’da 47 proje geçerli başvuru olarak değerlendirilerek Tarım ve Orman Bakanlığına gönderildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirme ve puanlama sonucunda 47 projeden, 6’sı lisans, 7’si ön lisans ve 4 adedi de lise ve dengi okul mezunlarına ait olmak üzere 17 proje asil ve geri kalan 30 proje de yedek olarak belirledi.

23.06.2023 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı Bütçe Belirleme Komisyonu tarafından oluşturulan ve illere dağıtımı yapılan 1.000 kişilik yeni asil listelerin illere göre yapılan dağıtımında Erzincan’a 18 proje daha ilave edildi. Bunun sonucunda Erzincan’da 2023 yılında 35 adet proje uygulanacak.

Kırsal kalkınmada Uzman Eller Projesi çerçevesinde; Erzincan’da kırsalda yaşayan tarım hayvancılık, gıda, orman ve su ürünleri eğitimi almış 35 uzman eğitimli gence 250 bin TL hibe ile toplamda 8 milyon 750 bin TL destek sağlanarak tarım ve hayvancılığın gelişmesine katkı sağlanacak.