Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet gösteren Fırat Kalkınma Ajansı (FKA), 2023 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) proje fikri önerilerini almaya başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet gösteren Fırat Kalkınma Ajansı (FKA), 2023 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) proje fikri önerilerini almaya başladı.

TRB1 Bölgesinde, yani Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli illerinde faaliyet gösteren FKA, bölgenin kalkınmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çalışmalar çerçevesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen, FKA tarafından yürütülen SOGEP projeleri için 2023 yılı çalışmaları başlatıldı.

Proje fikri alınmaya başlanana SOGEP programına ilişkin açıklamalarda bulunan FKA Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu, SOGEP programının uygulanamaya başlandığı 2019 yılından itibaren Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illerinde paydaş kurumlarla birlikte önemli projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Yoğunlu, SOGEP programının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kaynağıyla sosyal kalkınma hedefi için ajansların yerelde paydaşlarıyla sürekli temas halinde olarak projeleri tasarladığı ve uygulamaya geçirdiği önemli bir program olduğunun altını çizerek, “Program illerimizdeki dezavantajlı grupların sosyal ve ekonomik hayata daha aktif olarak katılabilmelerine, istihdamı arttırmaya, sosyal girişimcilik ve yenilikçilikle ilgili rekabetçi projeler geliştirmeye yönelik uygulanan bir program. Dört ilimizde şimdiye kadar 28 proje başarılı bulunarak desteklendi. Bu projelere sağlanan toplam destek tutarı 2023 fiyatlarıyla 111 milyon TL olurken toplam proje bütçe tutarı ise 153 milyon TL olarak gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.

Ajans olarak 2023 yılı için proje fikirlerini almaya başladıklarını ve proje fikir önerilerini beklediklerini bildiren Yoğunlu, “Programımız dahilinde desteklenecek projelerin asgari proje bütçesi 1 milyon TL’dir. Kamu kurumları ile kar amacı gütmeyen kuruluşların sahibi olduğu projelerde eş finansman katkısı asgari yüzde ondur. Kar amacı güden kuruluşların başvuru sahibi olduğu sosyal sorumluluk projelerinde eş finansman katkısı ise asgari yüzde ellidir" şeklinde konuştu.

Yoğunlu, programa ilişkin detaylı bilgiyi ajansın web sayfasında ilan ettiklerini belirterek, fikir önerisinde bulunmak isteyenlerin www.fka.gov.tr adresinden detaylara ulaşabileceklerinin altını çizdi.