Aydın ili genelinde 2023 yılından uygulanacak otlatma ve mera planı Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından açıklanırken, küçükbaş ve büyükbaş hayvanları otlatma ücretleri de belirlendi.

Aydın ili genelinde 2023 yılından uygulanacak otlatma ve mera planı Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından açıklanırken, küçükbaş ve büyükbaş hayvanları otlatma ücretleri de belirlendi.

Dağ ve yamaç meralarda otlatma küçükbaş hayvanlarda 1 Mart’ta başlayıp, 1 Kasım’da sona erecek. Büyükbaş hayvanlarda ise 15 Mart’ta başlayıp, 1 Kasım’da sona erecek. Düz taban meralarda ise küçükbaş hayvanlarda 30 Mart’ta başlayacak otlatma işlemi 1 Kasım’da sona erecek. Büyükbaş hayvanlarda ise 15 Mart’ta başlayıp, 1 Kasım’da sona erecek.

Islahı tamamlanmış veya ıslahı devam eden meralarda büyükbaş hayvan otlatma bedeli 60 TL/Baş, küçükbaş hayvan otlatma bedeli 6 TL/Baş olarak belirlenirken; ıslah edilmemiş meralarda ise büyükbaş hayvan otlatma bedeli 50 TL/Baş, küçükbaş hayvanlarda 5 TL/Baş olarak belirlendi.

Meralardan, meranın bulunduğu mahallede ikamet eden ve otlatma bedelini yatıran hayvan sahipleri faydalanacak. Mera açılış tarihi öncesinde merada kaç hayvan otlatılacağı muhtarlıklara bildirilecek. Yıllık otlatma ücretleri mahalleye ait otlatma hesabına yatırılacak.