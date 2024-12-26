Karabük Üniversitesi, Ostim Teknik Üniversitesinin 2023 yılına ait Karbon Ayak İzi Raporunu başarıyla tamamladı.

Karabük Üniversitesinin uzman akademisyenleri tarafından yürütülen kapsamlı çalışma, Ostim Teknik Üniversitesinin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasını destekleyen önemli stratejik çıktılar sundu.

Çalışma bünyesinde, Ostim Teknik Üniversitesinin 2023 yılı emisyon envanteri detaylı bir şekilde analiz edilerek mevcut emisyon kaynakları belirlendi. Ayrıca, emisyonların azaltılmasına yönelik stratejik öneriler geliştirildi. Bu rapor, Ostim Teknik Üniversitesinin çevresel sorumluluklarını yerine getirme çabalarına önemli bir katkı sunarken, sürdürülebilirlik politikalarının uygulanmasında da rehber niteliği taşıyor.

Karabük Üniversitesi Demir Çelik Enstitüsünde görevli öğretim üyeleri tarafından hazırlanan rapor, Ostim Teknik Üniversitesinin çevresel sorumluluklarını yerine getirme çabalarına önemli bir katkı sunmayı hedefliyor. Raporda, enerji tasarrufundan yenilenebilir enerji kullanımına, atık yönetiminden çevre bilincini artırıcı eğitim programlarına kadar birçok öneri yer almaktadır.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, “Karabük Üniversitesi olarak, Ostim Teknik Üniversitesi ile birlikte yürütülen bu başarılı çalışmanın, ileride gerçekleştirilecek benzer iş birlikleri için örnek teşkil edeceğini ümit ediyorum. Karabük Üniversitesi, uzmanlık alanlarında gerçekleştirdiği projelerle çevre, enerji ve sürdürülebilirlik alanlarında liderliğini sürdürmeye devam edecektir.” şeklinde konuştu.