Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, Milli Ağaçlandırma Günü sebebiyle 12 ilçe, 22 lokasyonda, 33 hektar sahada, 20 bin adet fidanı dikimi yapılacağını söyledi.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, Milli Ağaçlandırma Günü sebebiyle 12 ilçe, 22 lokasyonda, 33 hektar sahada, 20 bin adet fidanı dikimi yapılacağını söyledi.

Erdal Dingil, 2019 tarihinde ilk kez kutlanan Milli Ağaçlandırma Günü’nden bugüne kadar Kütahya’da toplam 11 milyon 481 bin 433 fidanın toprakla buluşturulduğunu, 2022 yılında 250 hektar ağaçlandırma, 150 hektar toprak muhafaza, 220 hektar endüstriyel filantasyon, 50 hektar maden sahası ve 200 hektar suni gençleştirme olmak üzere toplam 873 hektar alanda 1 milyon 700 bin adet fidan dikimi yapıldığını kaydetti.

Dingil, 2023 yılı hedefinin ise 730 hektar alanda 1 milyon 800 bin fidanın toprakla buluşturularak, Kütahya’nın orman varlığını artırmak olduğu belirtti.