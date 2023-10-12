MASKİ Genel Müdürlüğü 2023 Yılı Ekim ayı ilçe şefleri toplantısı Genel Müdür Yardımcıları Erman Aydınyer ve Gökhan Çevik başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda il genelinde gerçekleştirilen yatırımlar, devam eden çalışmalar ve planlanan projeler görüşüldü.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 17 ilçede hizmet kalitesini en üst noktada tutabilmek için aylık ilçe şefleri toplantılarını sürdürüyor. MASKİ Genel Müdür Yardımcıları Erman Aydınyer ve Gökhan Çevik başkanlığında gerçekleştirilen 2023 yılı Ekim ayı ilçe şefleri toplantısında ilçelerde sürdürülen çalışmalar değerlendirildi. Toplantıya Genel Müdür Yardımcıları Erman Aydınyer ve Gökhan Çevik, daire başkanları ile ilçe şefleri katıldı.

“Tek gayemiz var o da Manisa’ya eksiksiz hizmet etmek”

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, “Hizmet alanımız içerisinde Manisalılara ihtiyaç duydukları yatırımları ulaştırmak için görevimizin başındayız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün öncülüğünde hizmetlerimizin kusursuz bir şekilde vatandaşlarımıza ulaşması için ekip halinde koordinasyon içinde çalışıyoruz. Tek gayemiz var o da Manisa’ya eksiksiz hizmet etmek” ifadelerini kullandı.

“Mesai mefhumu gözetmeden çalışmaya devam edeceğiz”

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün önderliğinde, Manisa’nın 17 ilçesinde başarılı yatırımlara hayat vermeye devam ediyoruz. Hizmet kalitemizi her geçen gün artırmak ve aynı zamanda yatırımlarımızın takipçisi olmak adına ilçe şeflerimizle koordineli olarak çalışıyoruz. Muhtarlarımızla ve vatandaşlarımızla 7/24 irtibat halinde olan ilçe şeflerimizle düzenli olarak aylık değerlendirme toplantıları gerçekleştiriyor, şeflerimizden detaylı bilgiler alıyoruz. Vatandaşlarımıza kaliteli hizmet götürme noktasında mesai mefhumu gözetmeden çalışmaya devam edeceğiz” dedi.