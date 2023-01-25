İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2023 Yılı 1. Olağan Toplantısı, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2023 Yılı 1. Olağan Toplantısı, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ömer Aslan, kurum tarafından gerçekleştirilen faaliyetler ve sonuçları hakkında sunum yaptı. Valilik Toplantı salonunda düzenlenen toplantıda kurul üyelerine hitap eden Vali Hacıbektaşoğlu, il düzeyinde işsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılmasına yönelik politikaları belirlemek üzere bir araya geldiklerini söyledi. Vali Hacıbektaşoğlu, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından 2022 yılı içinde açılan İşbaşı Eğitim Programı ve mesleki eğitim kurslarına 382 kişinin katıldığını, 741 engelli vatandaşımıza bireysel danışmanlık hizmeti verildiğini belirterek, 2022 yılı içinde 39 engelli vatandaşımızın da içinde bulunduğu 2249 kişinin işe yerleştirilerek istihdam edildiğini belirtti.

2023 yılının kamu ve özel sektörde yatırım ve istihdamın arttığı bir yıl olmasını dileyen Vali Hacıbektaşoğlu, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, paydaş kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri ile işveren temsilcilerinin istihdam artırıcı çalışmalara ağırlık vermelerini istedi.

Toplantı, 2023 yılı eğitim planının kurulda görüşülerek onaylanmasının ardından, 2022 yılı İl İstihdam ve Mesleki eğitim kurulu faaliyet raporu kurula sunularak, oy birliği ile onaylandı. Toplantıya, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Fatih Kurt, İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ömer Aslan, Sanayi ve Ticaret Odası Başkan Vekili Fuat Özgür Çalapkulu, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Cemal Koyuncu, kurul üyesi kamu kurum ve kuruluşları ile Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri katıldı.