“2023 Türkiye Offroad Şampiyonası” Samsun’un Vezirköprü ilçesinde yapılacak.

"2023 Türkiye Offroad Şampiyonası 3. Ayak Vezirköprü Yarışı", 25-27 Ağustos tarihleri arasında Vezirköprü ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Samsun Otomobil Sporları Kulübü Başkanı Bilal Altunay, “Son dönemlerde otomobil sporlarının ülkemizde hak ettiği ilgiyi görmesi ve offroad gibi branşların daha büyük kitlelere ulaşması için büyük bir çaba ve destek veren federasyonumuz, kulübümüzü 2023 ulusal yarış takvimine dahil etmiştir. Samsun Otomobil Spor Kulübü olarak, bölgemizde yer alan kamu kurumlarının, sponsorlarımızın ve federasyonumuzun desteğiyle başarılı bir organizasyon yapacağımızdan eminiz” dedi.

Toplam 7 yarıştan oluşacak 2023 Türkiye Offroad Şampiyonası takvimi şöyle:

03-04 Haziran 2023 Ankara, 22-23 Temmuz 2023 Denizli, 26-27 Ağustos 2023 Samsun, 23-24 Eylül 2023 Sakarya, 14-15 Ekim 2023 Antalya, 11-12 Kasım 2023 Trabzon, 09-10 Aralık 2023 Kahramanmaraş.