Türkiye Yüzyılında belediye olarak birçok etkinliğe imza attıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; AVİS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası 6. yarışı olan Melikgazi Tırmanma Yarışının startını verdi.

Yarışa katılan sporculara başarılar dileyen Başkan Palancıoğlu; “Melikgazi olarak birçok kültürel ve sosyal etkinlikler düzenliyoruz. Bugünde heyecan dolu bir yarışımız var. Melikgazi Tırmanma Yarışının sporcuları belediyemiz önünden tek tek çıkış yaparak, araçlarıyla bizlere heyecan dolu dakikalar yaşattılar. Yarışın startını vermiş olduk. Öğleden sonra saat 14.30’da deneme turları olacak. Yarın sabah 10.00’da Türkiye’ye tırmanma yarışını Hacılar eski Kızılören yolunda startını vereceğiz. Farklı illerden gelen yarışmacılarla birlikte tam 28 araç, 28 sporcumuz yarışacak. Kayseri’ye ve Melikgazi’ye renk katıyoruz. İnşallah bundan sonra da bu tür çalışmalarımız devam edecek. Türkiye yüz yılında, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında farklı etkinlikler yapıyoruz. Sizler de bu etkinliğe katılın inşallah. Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü (ESOK) Başkanı Nevzat Aslan Bey’de Eskişehir’den geldi, tüm yarışmayı organize ediyor. Kendisine teşekkür eder tüm yarışmacılarımıza başarılar dilerim” dedi.

Kayseri’de oldukları için çok mutlu olduklarını söyleyen Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü (ESOK) Başkanı Nevzat Aslan ise, “Mustafa Başkanımızı ben yakından takip ediyorum. Bütün ekinliklerde çok iyiler. Seremonik start ile yarışmacılarımız ısınma turlarına çıkacağız. Yarında yarışımız başlayacak. Biz burada olmaktan çok mutluyuz. Melikgazi Belediyemize vermiş oldukları destekler için çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

Yarışlar yarın saat 10.00’da Hacılar eski Kızılören yolunda start alarak final yapacak.