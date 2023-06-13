TÜİK’in verilerine göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2023 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,5 arttı.

Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 21,2, gıda dışı satışlar yüzde 34,9, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 12,5 arttı. Ayrıca, perakende ciro yıllık yüzde 82,3 arttı ve aylık yüzde 3,4 arttı. Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2023 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,5 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı Perakende Satış Endeksleri verisini paylaştı. Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2023 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 21,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 34,9, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 12,5 arttı. Perakende satış hacmi aylık yüzde 0,9 arttı. Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,9 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,4, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,9 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 1,5 azaldı. Perakende ciro yıllık yüzde 82,3 arttı. Cari fiyatlarla perakende ciro 2023 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 82,3 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 89,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 104,5, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 16,7 arttı. Perakende ciro aylık yüzde 3,4 arttı. Cari fiyatlarla perakende ciro 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,4 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 5,1 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 2,3 azaldı.