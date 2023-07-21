Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 23 Temmuz 2023 tarihinde yapılacak Kamu Personel Seçme (KPSS) Lisans ile 6 Ağustos 2023 tarihinde yapılacak olan KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) ve ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı sınavları öncesi, Uşak Üniversitesi ÖSYM İl Sınav Merkezi Koordinatörlüğü tarafından 18 Temmuz tarihinde sınav güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi Senato odasında gerçekleşen toplantı, Sınav Koordinasyon Kurul Başkanı Prof. Dr. Ekrem Savaş başkanlığında yapıldı. Toplantıya, Vali Yardımcısı Muammer Balcı, İl Emniyet Müdür V. Hakan Aksoy, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kurnaz, İl Jandarma Komutanı Albay Fahri Semiz, İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Huriye Akyol ve Sınav Organizasyon Koordinatörü Prof. Dr. Sadiye Tutsak katıldı.

Toplantı sonrası Rektör Savaş yaptığı açıklamada, 2023-KPSS Lisans ve KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavları öncesi, sınavların yapılacağı binalarda güvenliğin sağlanması, bu yönde alınacak tedbirler, adayların sınav binalarına ulaşımı, soruların sınav binalarına nakli, il sınav merkezinde sınav öncesi ve sonrasında alınacak önlemlerle ilgili görüş alışverişinde bulunulduğunu söyledi. Toplam 44 binada gerçekleşecek sınavlar için ÖSYM İl Sınav Merkezi Koordinatörlüğü olarak tüm tedbirlerin alındığını belirten Prof. Dr. Savaş, “KPSS Lisans sınavı 23 Temmuz 2023 Pazar günü Genel Yetenek - Genel Kültür oturumu olarak saat 10.15’de başlayacak. Sınava 5.623 adayın girmesi bekleniyor. Öğleden sonra gerçekleşecek Eğitim Bilimleri oturumu saat 14.45’de başlayacak ve 3.561 aday sınava girecek. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi / ÖABT oturumu ise 6 Ağustos 2023 Pazar günü saat 10.15’te, 2.961 adayın katılımıyla yapılacak. ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı oturumu aynı gün saat 14.45’de 271 adayın katılımıyla gerçekleştirilecektir” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Savaş, Nüfus cüzdanlarını/Kimlik kartlarını kaybedenler veya yeniden çıkarmak isteyen adaylar için, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünün 23 Temmuz ve 6 Ağustos 2023 Pazar günleri 07.00 ile 14.30 saatleri arasında açık olacağını belirterek adayların sınav günleri sabah oturumları için sınav binasına alınacağı son saatin 10.00, öğleden sonraki oturum için saat 14.30 olduğunun altını çizdi. Bu saatlerden sonra sınav binasına adayların kesinlikle alınmayacağını aktaran Prof. Dr. Savaş “Adayların sıkıntı yaşamamaları için bu hususları dikkate alarak hareket etmeleri önemlidir. Tüm adaylara başarılar diliyorum.” dedi.

Toplantının ardından 20 Temmuz tarihinde, 2023 KPSS için Uşak Üniversitesi ÖSYM İl Sınav Merkezi Koordinatörlüğü tarafından çevrimiçi “Görevli Eğitimi” gerçekleştirildi. Eğitimde Sınav Organizasyon Koordinatörü Prof. Dr. Sadiye Tutsak tarafından, Bina Sınav Sorumluları ve Bina Sınav Sorumlusu Yardımcılarına yönelik, 23 Temmuz 2023 tarihinde yapılacak Kamu Personel Seçme (KPSS) Lisans ile 6 Ağustos 2023 tarihinde yapılacak olan KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) ve ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı sınavları için, sınav öncesi, sınav günü ve sonrasında alınacak tedbirler ve önlemler ile ilgili bilgi verildi.