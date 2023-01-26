Dünya Okul Sporları Federasyonu (ISF) ile Türkiye Okul Sporlar Federasyonu arasında imzalanan protokol çerçevesinde, 11-18 Şubat tarihleri arasında Erzurum’da düzenlenecek olan, 2023 Dünya Okullar Arası Kış Oyunları (2023 ISF Winter Games Gymnasiade) Genel Koordinatörü Necati Kaplan ve beraberindekiler, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın’ı ziyaret etti.

Dünya Okul Sporları Federasyonu (ISF) ile Türkiye Okul Sporlar Federasyonu arasında imzalanan protokol çerçevesinde, 11-18 Şubat tarihleri arasında Erzurum’da düzenlenecek olan, 2023 Dünya Okullar Arası Kış Oyunları (2023 ISF Winter Games Gymnasiade) Genel Koordinatörü Necati Kaplan ve beraberindekiler, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın’ı ziyaret etti.

Genel Koordinatör Yardımcısı Ercan Yıldız, Dış İlişkiler Direktörü Prof. Dr. Mustafa Yaprak, Sponsorluk Direktörü Güngör Şenses ve ETSO Yönetim Kurulu Üyesi Celalettin Çetinkaya’nın da yer aldığı ziyarette, Genel Koordinatör Necati Kaplan Başkan Özakalın’a oyunlar hakkında bilgi verdi. Oyunların, 23 ülkeden 400 sporcunun katılımıyla 6 branşta gerçekleştirileceğini ifade eden Kaplan, organizasyon hazırlıklarını büyük oranda tamamladıklarını söyledi. Erzurum’un, 2011 Üniversiteler Arası Kış Oyunları’nda da başarılı bir organizasyona imza attığını hatırlatan Kaplan, bu organizasyonu da aynı şekilde başarıyla tamamlayacaklarına inandığını belirterek, Başkan Özakalın’ı oyunların açılış törenine davet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın da, düzenlenen uluslararası spor organizasyonlarının şehrin uluslararası anlamda tanınırlığını artıracağına işaret ederek, bu tür fırsatların çok iyi değerlendirmesi gerektiğini vurguladı. Böylesi büyük emek ve mesai harcanarak düzenlenen organizasyonlara toplumun bütün kesimlerinin sahip çıkması gerektiğinin altını çizen Başkan Özakalın, önümüzdeki yıllarda Erzurum’un marka değerini daha da artıracak ve tanıtımına katkı sağlayacak ulusal ve uluslararası çapta yeni etkinliklere ev sahipliği yapması gerektiğini kaydetti.