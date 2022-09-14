Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılı olan 2023’te 100 milyon yavru sazan balığı yetiştirilerek baraj ve göletlere bırakılması hedefleniyor.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılı olan 2023’te 100 milyon yavru sazan balığı yetiştirilerek baraj ve göletlere bırakılması hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "Su kaynaklarının balıklandırılması projesi" çerçevesinde Amasya’daki baraj ve göletlere 850 bin pullu sazan yavrusu bırakıldı.

Amasya’nın Suluova ilçesinde faaliyet gösteren Yedikır Su Ürünleri Üretim ve Araştırma İstasyonu tesisinde üretilip 13 ildeki su kaynaklarına gönderilen 9 milyon yavru balıktan 100 bin adedi Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri Yılmaz ile Ziyaret Belediye Başkanı Mehmet Uyanık’ın da katıldığı programda Ziyaret Baraj Gölü’ne salındı.

2023 hedefi 100 milyon yavru balık

Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz, yurt genelinde Amasya’nın da içinde olduğu 7 noktada balık üretiminin gerçekleştirildiğini söyledi. Ekosistemi dikkate alarak su kaynaklarını daha fazla balıkla buluşturmayı planlandığını anlatan Yılmaz, “2021 yılında 73 ilde 903 kaynağa 65 milyon yavru bıraktık. 2022 yılında her nüfusa bir balık olmak üzere 84 milyon balık bırakacağız. 2023 hedefi de Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla 100 milyon balık” diye konuştu.

Barajlardaki doluluk yüzde 80’lerin üzerinde

Minik balıkları gelişip büyüyecekleri sularla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Vali Masatlı, “Buradaki balıkların çoğaldığını, büyüdüğünü görünce hep beraber sevineceğiz” şeklinde konuştu. Aynı barajdaki su seviyesinin geçen yılki yağış azlığı nedeniyle dip yaptığını hatırlatıp bu yılki yağışlarla artan su kaynaklarının yüzleri güldürdüğüne vurgu yapan Mustafa Masatlı, “Şu an barajlardaki doluluğu yüzde 80’lerin üzerinde” ifadelerini kullandı. Programa Amasya Tarım ve Orman İl Müdürü Hayrullah Göktekin ile diğer yetkililer de katıldı.