Almanya’nın Hannover kentinde açılan Domotex Hannover 2023 Uluslararası Zemin Kaplama Endüstrisi Fuarında stant açan Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği fuar katılım sağlayan Türk firmalarına yönelik çeşitli hizmetler verirken katılımcıların farklı ülkelerden gelen alıcılarla buluşmasına da ev sahipliği yapıyor.

Almanya’nın Hannover kentinde açılan Domotex Hannover 2023 Uluslararası Zemin Kaplama Endüstrisi Fuarında stant açan Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği fuar katılım sağlayan Türk firmalarına yönelik çeşitli hizmetler verirken katılımcıların farklı ülkelerden gelen alıcılarla buluşmasına da ev sahipliği yapıyor.

Dünya halı üretimi ve ihracatının başkenti konumunda olan Gaziantep 2022’yi geride bırakırken Gaziantepli halıcılar 2023 yılının ilk koleksiyonlarını Almanya’nın Hannover kentinde 12 Ocak’ta açılan Domotex Hannover 2023 Uluslararası Zemin Kaplama Endüstrisi Fuarında görücüye çıkardı. Farklı ülkelerden alım heyetlerinin de katıldığı fuarda Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği açtığı stantlar gerek üyelerine gerekse Türkiye’nin farklı illerinden katılan diğer Türk firmalarına info hizmeti veriyor. Fuarla ilgili bilgiler veren GAHİB Başkan Vekili Bekir Şahan Türkiye’nin farklı illerinden fuara katılan firmaları ziyaret ederek firma temsilcileriyle görüştüklerini ifade ederek, “2022 yılı sektörümüz için zorlu bir yıl olarak geçti. Dünya genelinde gerek üretim gerekse ihracat alanlarında lideri olduğumuz halı sektörünün 2023 yılında ortaya koyduğumuz hedeflerini gerçekleştirebilmek için birlik olarak üzerimize düşenleri yapacağız. 12 Ocak 2023 tarihinde Almanya’nın Hannover kentinde açılan Domotex Hannover 2023 Uluslararası Zemin Kaplama Endüstrisi Fuarı katılan firmalarımızı yönetim kurulu üyelerimizle ziyaret ettik. 2023 koleksiyonlarını alıcılarıyla buluşturan firmalarımıza açtığımız stantla info desteği veriyoruz. Fuarda açtığımız GAHİB standında konuklarımızı ağırlayarak 2023 yılının halı vizyonu hakkında özellikle farklı ülkelerden gelen acım heyetleriyle karşılıklı görüş alışverişinde bulunuyoruz. Önceki yıllara oranla fuara katılımın az olması dikkat çekiyor. Özellikle Amerika, Ortadoğu ve Uzakdoğu’dan geçmiş yıllara oranla beklenen katılımcıları az sayıda görüyoruz. Avrupa, Amerika ve kısmen Afrika’dan gelen alım heyetleri ile sürekli temas halindeyiz. Bizleri bu süreçte yalnız bırakmayan ve bizlerle bütün standları birlikte ziyaret ederek firma temsilcilerimize moral veren Türkiye Hannover Konsolosumuz Gül Özge Kaya ve Ticari Müşavirimiz Sayın Yasemin Özak Coşkun’a teşekkür ediyoruz” dedi.

12 Ocak 2023 tarihinde açılan fuarın 15 Ocak tarihine kadar devam edeceği de bildirildi.

Halıcılar Domotex Gaziantep 2023 ve Domotex İstanbul 2023’e odaklandı

2023 yılı içerisinde Gaziantep ve İstansul’un iki uluslararası halı fuarına ev sahipliği yapacağını da açıklayan GAHİB Başkan Vekili Bekir Şahan, “Türkiye dünya makine halı üretiminin yüzde 73’lük bölümünü elinde tutuyor. Üretim merkezi olan Türkiye’nin fuarlar merkezi olması yönündeki çalışmalarımız devam ederken Domotex Gaziantep 10-13 Temmuz 2023’te ve dünyanın buluşma noktası olan İstanbul’da ise Domotex İstanbul 2023 5-8 Aralık 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu iki fuarı da önemsiyoruz. Özellikle Afrika, Ortadoğu ve Uzakdoğu ülkeleri için her iki fuarda sektörümüz için hayati önem taşıyor. Her iki fuara da Türkiye’nin ev sahipliği yapacak olması fuar turizminin gelişmesi ve canlanması açısından da önemlidir. Bütün sektör temsilcilerimiz gerek Gaziantep’te gerekse İstanbul’da açılacak olan uluslararası halı fuarları için şimdiden yeni ve özel koleksiyonlar oluşturmaya başladı. 2023 yılı sektörümüz için tanıtım ve atılım yılı olacaktır” diye konuştu.