Dünyanın en zorlu motor sporları organizasyonu olarak kabul edilen Dakar Rallisi’nde Kevin Benavides, 12 saniye farkla başladığı 14. etabın sonunda şampiyonluğunu elde etti.

Dünyanın en zorlu motor sporları organizasyonu olarak kabul edilen Dakar Rallisi’nde Kevin Benavides, 12 saniye farkla başladığı 14. etabın sonunda şampiyonluğunu elde etti.

Motor sporları dünyasında sporcuların sınırlarını en çok zorladığı organizasyonlardan biri olan Dakar Rallisi’nin son etabı bugün tamamlanıyor. İlk günden beri liderliğin el değiştirdiği motosiklet kategorisinde şampiyonluk yarışı son güne kaldı. Toby Price 12 saniye farkla güne birinci sırada başlarken, Kevin Benavides ikinci sırada başladı.

Hofuf-Dammam arasında yapılan 14. etapta hata yapmayan Kevin Benavides kısa bir süre sonra Price’ı yakalamayı başardı. Etabın sonunda takım arkadaşı Price ile arasına 55 saniye koymayı başaran Kevin Benavides, 2023 Dakar Ralli şampiyonluğunu ilan etti. Benavides, bu galibiyetiyle ikinci kez Dakar Ralli kazanmış oldu.

Benavides etabın ardından, “Benim için harika bir gündü ve pozisyonu düşünmedim. Sadece motosikletin akışına bıraktım. İki farklı marka ile kazanan ilk kişiyim ve bu büyük bir başarı. Bunun için çok çalıştım ve emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.