Başkent’te 2023 yılına vurgu yapmak amacıyla tam 2023 çocuk, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu’nda Türk müziğinin yüzyıllardır unutulmamış eserlerini seslendirdi.

Başkent’te 2023 yılına vurgu yapmak amacıyla tam 2023 çocuk, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu’nda Türk müziğinin yüzyıllardır unutulmamış eserlerini seslendirdi.

Çocukların öz musikileri öğrenmesi ve kendi dönemlerinde yaşatması amacıyla düzenlenen gösteri, Doç. Dr. Aylin Şengün Taşçı yönetimde gerçekleştirildi. 65 farklı okuldan 2023 çocuğun katıldığı gösteride Türk müziğinin sevilen ve yüzyıllardır unutulmamış eserlerine yer verildi. 2023 çocuk, izleyici koltuklarından sahnedeki katılımcılara seslendi. Çocuklara Türk müziğinin geleneksel enstrümanlarını çalan kalabalık bir saz grubu da eşlik etti.

"Dileğimiz kendi Türk müziğimizi bizden sonraki nesillere de sevdirmek"

Çocuklara Türk müziğini öğretmekten mutluluk duyduklarını söyleyen Türk müziği ses sanatçısı Aylin Şengün Taşçı, "Bu proje, çok değerli bir proje. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in vizyonuyla gerçekten gençlerimize sanatı ve kültürü çok sevdirmek amacıyla ortaya çıktı. Çocuklarımızın daha önce belki de hiç bilmedikleri, söylemedikleri kendi öz müziğimizin aslında onlara çok yakın, çok sevecekleri türdeki eserlerini öğrenmelerine yönelik bir çalışma oldu. Uzun bir süreç içinde değil aslında, sadece üç aylık bir zaman diliminde çalıştık. 2023 çocuğumuzu burada bir sembol olarak belirledik. Türkiye yüzyılındayız ve Türkiye yüzyılında kendi çocuklarımızın öz müziğimizi en iyi şekilde kendi nesillerine aktarmalarını sağlamak ve bunu göstermek amacıyla belirlenen bir sayı oldu. 2023 çocuğumuz aynı anda şuanda CSO Ankara’da bu kapalı salonda bir araya geldiler. Bir kapalı salonda ilk defa bu kadar çocuğun, bu kadar çok sayıda müzisyen olma yolundaki insanın bir araya gelip şarkı söylediği ilk konser diyebiliriz bunun için. Üç aylık bir süreç içinde benim kendi seslendirdiğim ve sazlar eşliğinde kayıt haline getirdiğim eserleri okullara gönderdik. Öğretmenlerimiz bu kayıtları çocuklarımızla paylaşarak onları çalıştırdılar. Bugün genel bir provada gördük ki gerçekten çocuklar çok başarılı ve çok güzel bir şekilde bu eserleri öğrenmişler, hatta çok sevmişler. Velilerden bize gelen dönüşler var. Bu müzikleri televizyon veya radyoda duydukları zaman ’kapatmayın, bizim şarkılarımız çalıyor’ diyecek kadar bu müziklere karşı bir sevgi ortaya çıkmış. Biz de bundan yana kendimizi çok mutlu hissediyoruz. Dileğimiz kendi kültürümüzün en önemli ürünlerinden biri olan kendi Türk müziğimizi bizden sonraki nesillere de sevdirmek, onların da yaşatmasını sağlamak" ifadelerini kullandı.

"Türk müzikleri çok güzel, çok seviyorum dinlemeyi de"

2023 çocuktan biri olan 12 yaşındaki Demir Demirkalp, hazırlanma sürecinde hem yorulduklarını hem de eğlendiklerini belirterek, "Üç aydır hazırlanıyoruz. Zor ve yorucuydu ama bir yandan da çok eğlenceli geçti. Hocamız buranın bize farklı bir kültür katacağını söyledi o şekilde buraya başladık. Bence çok güzel geçecek, çok heyecanlıyım. Türk müzikleri çok güzel, dinlemeyi de çok seviyorum" açıklamalarında bulundu

"Farklı notalar, farklı tonlar öğrenmemize de yardımcı oldu bu etkinlik"

Üç ay boyunca sıkı bir şekilde çalıştıklarını dile getiren 12 yaşındaki Rümeysa Toplu ise "Ses yeteneğimiz var zaten. Öğretmenimiz bizi teker teker seçtikten sonra üç ay sıkı sıkı çalıştık. İlk başlarda insan heyecanlanıyor cidden. Böyle bir ortamda olmak ve böyle özel bir şeyle çıkmak, cidden heyecanlandırıcı bir durum, çok güzeldi bence. Üç ay boyunca çalıştığımızdan dolayı yorulduk" şeklinde konuştu.

Program, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Osman Sezgin ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in eşi Nebahat Özer’in, Türk Müziği ses sanatçısı Aylin Şengün Taşçı’ya çiçek takdim etmeleriyle son buldu.