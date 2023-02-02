Salon: Pabellon Insular de Santiago Martin

Fatih Tekke: “Çok daha öncesinden skor olarak öne geçebilirdik”

Fatih Tekke: “Çok daha öncesinden skor olarak öne geçebilirdik”

Fenerbahçe Opet, 2023 CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu beşinci maçında deplasmanda İspanya’nın Tenerife La Laguna takımını 3-0 mağlup etti ve üçüncü galibiyetini aldı. Maçın En Değerli Oyuncusu (MVP), ürettiği 17 sayıyla Ana Cristina oldu.

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