Fenerbahçe Opet, 2023 CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu dördüncü maçında sahasında Almanya’nın Allianz MTV Stuttgart takımını 3-1 mağlup etti ve ikinci galibiyetini aldı.
Fenerbahçe Opet, 2023 CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu dördüncü maçında sahasında Almanya’nın Allianz MTV Stuttgart takımını 3-1 mağlup etti ve ikinci galibiyetini aldı.
Sarı-lacivertli ekip, Şampiyonlar Ligi D Grubu’ndaki beşinci maçında 2 Şubat 2023 tarihinde deplasmanda İspanya’nın Tenerife La Laguna takımına konuk olacak.
Salon: TVF Burhan Felek Vestel
Hakemler: Eldar Zülfügarov (Azerbaycan), Paul Catalin Szabo-Alexi (Romanya)
Fenerbahçe: Meliha, Eda, Buse, Fedorovtseva, Vuchkova, Vargas, Gizem (L) (Lazareva, Ana Cristina, Meryem)
Stuttgart: Segura Palleres, Timmerman, Rivers, Künzler, Schoelzel, Bongaerts, Koskelo (L), (Lee, Wezorke, Keller)
Setler: 25-20, 22-25, 25-18, 25-16
Süre: 101 dakika (26 28 25 22)
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