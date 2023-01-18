2023 CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. hafta mücadelesinde Bulgar temsilcisi Maritza Plovdiv ile karşılaşan Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 25-14, 25-16 ve 25-5’lik skorlarla 3-0 mağlup etti.

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