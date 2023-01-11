Grupa Azoty Chemik Police: Oveckova, Cipriano, Korneluk, Brakocevic-Canzian, Lukasik, Wasilewska, Stenzel (L), Almeida de Souza, Polec, Czyrnianska, Sikorska, Oveckova

Eczacıbaşı Dynavit, 2023 CEV Şampiyonlar Ligi’nde E Grubu ikincisi Polonya temsilcisi Grupa Azoty Chemik Police ile karşılaştı. 21-25, 25-14, 25-20 ve 25-17 setlerle sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrılan turuncu-beyazlılar, galibiyet serisini üç maça çıkardı.

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