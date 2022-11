Denizli’de yetiştirilen dört güvercin ırkından birisi olan ‘Dolapçı’ güvercinlerinin, altıncı kez düzenlenen ırk güzellik yarışması renkli görüntülere sahne oldu. 74 dolapçı cinsi güvercinin katıldığı yarışma sonucunda en güzellere ödülleri verildi.

Denizli’de yetiştirilen dört güvercin ırkından birisi olan ‘Dolapçı’ güvercinlerinin, altıncı kez düzenlenen ırk güzellik yarışması renkli görüntülere sahne oldu. 74 dolapçı cinsi güvercinin katıldığı yarışma sonucunda en güzellere ödülleri verildi.

Denizli’nin kendine has dört farklı cinste yetiştirilen güvercinlerinden biri olan ‘Dolapçı’ güvercinleri arasında ‘2022 yılı en güzel dolapçı güvercini’ yarışması bu yıl 6. kez düzenlendi. Hayvan hastanesi bahçesinde düzenlenen dolapçı güvercin güzellik yarışmasına 74 güvercin katıldı. Hakemler, İrfan Büyükdağ, Şükrü Akay, İbrahim Demir, Mustafa Yazıcı ve Numan Bilgihan tarafından güvercinler, Parçalı ve Çil olarak iki gruba ayrılarak erkekler ve dişiler olmak üzere ayrı ayrı puanlamaya tabi tutuldu. Güvercin yetiştiricisi yarışma hakemi ve gözlemcisi İnşaat Müh. Dr. Hayri Ün, yarışmada diskalifiye edilen güvercinin bulunmaması nedeniyle güvercin yetiştiricilerine teşekkür etti.

Hakemler tarafından yarışmaya katılan dolapçı güvercinlerini, benzer güvercin ırklarından ayıran özelliklere dikkat edilerek puan verildiğini anlatan Dr. Hayri Ün, “Dolapçı güvercinlerinin en öne çıkan özellikleri kuyruk üstü yağ bezesinin olmaması, kuyruk sayısının 14 olması, paça tüylerinin olmaması, göz renklerinin kırmızıya yakın olmamasıdır. Bunların dışında güvercinlerin kanat kuyruk uzunluklarının, kanat, bel, vücut duruşlarının, kafa ve gaga yapısının Dolapçıya has şekilde olması, renklerinin düzenli ve simetrik olması gibi güzellik özellikleri puanlandı. Beyaz bir güvercinin ensesinde siyah, kırmızı, gök renkleri varsa; onlara kara enseli, kırmızı enseli, gök yamalı ismini veririz. Bizim özellikle Denizli’de ‘Enseli’ ismini verdiğimiz bu renk desenine Balkanlarda, Sırbistan ve Arnavutluk gibi ülkelerde de ‘Enseliya’ gibi isim verilmektedir. Bu da Sırp yazar Bora Vasiç’in dediği gibi oralarda beslenen uçucu ve dönücü güvercinlerin buralardan gittiğinin bir delilidir. Güvercinlerin iki omuzu arasında üçgen şeklinde renk varsa buna da muska yamalı deriz. Bu renkler ne kadar düzenli ve başka yerlerinde başka renkler yoksa bu istenen bir özelliktir ve yüksek puan alır. Parçalı ve Çil renkli olarak iki gruba ayrılan kuşlarımız erkekler ve dişiler olmak üzere ayrı ayrı yarıştılar. Güvercinlerimiz 5 hakem tarafından değerlendirildi. Her hakem kuşlara 50 puan üzerinden not verdi. Birinci olan güvercinlerimi 5 hakemden ortalama 48 puan aldı” dedi.

Ödülleri verildi

Aksam saatlerine kadar devam eden ‘2022 yılı en güzel dolapçı güvercini’ yarışmasında parçalı gurubu erkeklerde birinciliği Hakan Karaer’in güvercini kazandı. Seven Şahal’ın güvercini ikinci ve Uğur Orhan’ın güvercini üçüncü oldu. Çil erkekler gurubunda Abdullah Temiz’in güvercini birinciliği kazandı. Fırat Ekiz’in güvercini ikinci ve Atilla Kıvrak’ın güvercini üçüncü oldu. Parçalı grubu dişilerde ise Süleyman Civan’ın güvercini birinci, Serdar Kırlı’nın güvercini ikinci ve Nazmi Karataş’ın güvercini üçüncü oldu. Çil grubu dişilerde ise Fırat Ekiz’in güvercini birinci, Adem Benzeyen’in güvercini ikinci ve üçüncülüğü kazandı. Daha önce gerçekleştirilen "Denizli Azmanı" ve Denizli Tokur" güvercinleri ırk güzelliği yarışmalarında dereceye giren kuşlara kupaları ve madalyaları da verildi.