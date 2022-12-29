Kocaeli’de çeşitli branşlarda ücretsiz kurs imkanı sunan KO-MEK, 2022 yılında toplam 793 bin 505 kişiye eğitim verdi.

Kocaeli’de çeşitli branşlarda ücretsiz kurs imkanı sunan KO-MEK, 2022 yılında toplam 793 bin 505 kişiye eğitim verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), 2022 yılını dolu dolu geride bıraktı. Kursiyerlerin hijyen, sağlık ve mesafe kurallarına uyarak yeniden kurs merkezlerini doldurduğu KO-MEK, eğitim sınıflarında 360 farklı branşta eğitim verdi. 2022 yılını toplamda 793 bin 505 kişiye eğitim vererek tamamlayan KO-MEK, 43 kurs merkezinde aktif olarak 40 bin 685 kişiyle eğitimlerine devam ediyor. Yeni yıl öncesinde sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra meslek ve sanat eğitimlerine hız veren KO-MEK, yeni yılda da kalifiye elaman yetiştirmeye devam edecek.

Usta adayları iş başı yaptı

Tamamen ücretsiz olan KO-MEK kursları, meslek ve sanat eğitimlerinin yanı sıra çeşitli sosyal ve kültürel projeler de gerçekleştirmeyi sürdürüyor. USTAM Kocaeli projesinde eğitim alan usta adaylarının mezun olması ve yeni işlerine başlamalarının mutluluğuyla yeni yıla başlayan KO-MEK, yeni usta adaylarını eğitime başlattı. Mevcut branşlarda eğitime kabul edilen kursiyer ile giyim, yabancı diller, takı tasarım, bilgisayar, kaynakçılık gibi birçok alanda eğitimler devam etti. Özellikle dezavantajlı gruplara verdiği eğitimlerle dikkat çeken KO-MEK, yaşlılar için bilgisayar kullanımı, çeşitli sebeplerle şimdiye kadar okuma yazma öğrenememiş olan kişilere okuma yazma kurslarının yanı sıra işitme engelli kursiyerler için hızlı klavye kullanımı gibi eğitimler verdi.