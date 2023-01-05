Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2022 yılında gerçekleştirdiği kültür sanat etkinlikleriyle ilgili bir rapor yayınladı. Konserden tiyatroya, söyleşiden şiir etkinliğine kadar birçok programın düzenlendiği etkinlikler, sanatseverlere kültür sanat dolu bir yıl yaşattı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2022 yılında gerçekleştirdiği kültür sanat etkinlikleriyle ilgili bir rapor yayınladı. Konserden tiyatroya, söyleşiden şiir etkinliğine kadar birçok programın düzenlendiği etkinlikler, sanatseverlere kültür sanat dolu bir yıl yaşattı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi birçok alanda olduğu gibi, kültür sanat faaliyetlerinde de dolu dolu bir yıl geçirdi. Dinletilerden tiyatro gösterimlerine, söyleşilerden şiir akşamlarına, konferanslardan imza günlerine, ustalara saygı günlerinden sergilere kadar çeşitli programların düzenlendiği etkinlikler, 7’den 70’e herkesin takdirini topladı. Toplumun entelektüel alanındaki gelişimini öncelik alan ve şehrin gelişimine önemli fayda sağlayan faaliyetlerle, kültür sanatın kalbi adeta Sakarya’da attı. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan raporda, 2022 yılında, 15 söyleşi, 29 konferans, 10 panel, 1 seminer, 18 çocuk, 21 yetişkin tiyatrosu, 22 film gösterimi, 3 saygı gecesi, 2 sergi, 36 dinleti; ramazan etkinlikleri çerçevesinde 2 çocuk müzikali, 4 gölge oyunu, 1 stand up gösterisi ve 1 kitap etkinliği düzenlendi. Programlarda katılımcılara çeşitli hediyeler de takdim edildi.

Sapanca Şiir Akşamları yoğun ilgi gördü

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerin bir diğer adresi Sapanca oldu. 21. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları programı çerçevesinde 13 yerli ve 3 yabancı şairin katılımıyla 4 lise etkinliği, 2 şiir sunum etkinliği ve 1 saz eserleri dinletisi olmak üzere toplam 7 etkinlik düzenlendi. Şiir dostlarının yoğun ilgi gösterdiği programlar, birçok şairi de etkinliklerde misafir etti.

Çeşitli etkinlik yelpazesi

Ustalara saygı gecelerinin yanı sıra önemli konukların katılımıyla konferans, panel, söyleşi etkinlikleri gerçekleştirildi. Kültür sanat takviminde tiyatro gösterimleri de önemli bir yer tuttu. Kültür sanat dostları oyunlara yoğun ilgi gösterdi. Ramazan ayı boyunca Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen etkinliklerin yanı sıra dinletiler, sergiler şehrin kültür sanat ajandasına renk kattı.

Dinleti programları unutulmaz anlara sahne oldu

Birçok alanda düzenlenen etkinliklerin unutulmaz anları gerçekleştirilen dinleti, stand up ve çocuk müzikalleri oldu. Vatandaşlar tarafından hınca hınç doldurulan Millet Bahçesi Açık Hava Sahnesi, 5 konser, 6 film gösterimi, 1 çocuk tiyatrosu, 2 çocuk müzikali ve 1 stand up gösterisi olmak üzere toplam 15 program düzenlendi. Doğukan Manço, Burak Kut gibi ünlü isimlerin konser verdiği etkinlerde, aileler ve çocuklar gönüllerince eğlendi.

2. Ulusal Sait Faik Hikaye Yarışması ödülleri sahiplerini bekliyor

Etkinliklerin yanı sıra düzenlenen ödüllü yarışmalarla da vatandaşları kültürel sanatsal çalışmalara davet eden Büyükşehir Belediyesi, bu konuda önemli bir etkinliğe daha imza atarak, 2. Ulusal Sait Faik Hikâye Yarışması’nı düzenledi. Başvuruların devam ettiği yarışmada, şehrin simge isimlerden olan ve Türk edebiyatında önemli bir yer edinen Sait Faik Abasıyanık’ın anılarını yaşatmak için gerçekleştirilen yarışmanın konusu ise “Ağaçlar” olarak belirlendi. Son başvurunun 31 Mart 2023 tarihine kadar devam edeceği yarışmada, 8 Mayıs tarihinde sonuçların açıklanması ile birlikte, 11 Mayıs 2023’te yarışmanın ödül töreni gerçekleştirilecek.