Gümüş 2022’de altından daha fazla getiri sağladı. Altın yatırımcısına yüzde 43’lük bir getiri sağlarken, gümüş yüzde 45 kazandırdı. Yeni yıla da rekorla başlayan gümüşün gram fiyatı 14,65 seviyelerini gördü.

Gümüş 2022’de altından daha fazla getiri sağladı. Altın yatırımcısına yüzde 43’lük bir getiri sağlarken, gümüş yüzde 45 kazandırdı. Yeni yıla da rekorla başlayan gümüşün gram fiyatı 14,65 seviyelerini gördü.

Gümüş ve altın 2022 yılını yükselişle kapattı. Gram altın 2022’de yatırımcısına yüzde 43 kâr getirirken, gümüş yüzde 45’lik bir getiri sağladı. 2023’ün ilk günlerine rekorla başlayan gümüş, tüm zamanların en yüksek seviyesi 14,60 lirayı aştı. Uzmanlar, jeopolitik risklerin değerli madenlerin fiyatında yükselişe neden olacağını belirtiyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gümüşün, altından daha fazla getiri sağladığına dikkat çekerken güvenli liman olarak yatırım için tercih edilebileceğini ifade etti.

‘‘2022’de gümüş altını tahtından etti’’

Gümüş yeni yıla da rekorla başladığını hatırlatan İslam Memiş, ‘‘Son 3 yıldır gümüş fiyatları yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. 2022 yılında altını tahtından eden bir gümüş fiyatı var karşımızda. Geçen yıl altın yüzde 43 kazandırırken, gümüş ise gram tarafında yüzde 45 kazandırdı. Gümüşün gramı 2022 yılına 9,92 liradan başlamıştı ve 14,35 lira seviyesinden yılı tamamladı. Daha yeni yılın ilk günlerinde gümüşün gram fiyatı bugün 14,65 lira seviyesine kadar yükseldi. Kapalıçarşı piyasasında ise 15 lirayı aştı diyebiliriz. Gümüş tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü’’ dedi.

‘‘Resesyon riskiyle yükseliş başladı’’

Jepolitik risklerin gümüş fiyatına yükseliş olarak yansıdığının altını çizen Memiş, ‘‘Bu yıl gümüşteki yükselişin süreceğini düşünüyorum. Özellikle resesyon riski, jeopolitik riskler ve fiziki talep durumundan kaynaklı olarak gümüşün avantajı daha yüksek gibi görünüyor. Özellikle bu yıl gümüşün gram fiyatının 20 lira seviyesine, gümüşün ons fiyatının da 40 dolar seviyesine bir yükseliş görmemiz mümkün olabilir. Resesyon riskiyle bu yükselişler başladı ancak yıl içerisine baktığımız zaman fiziki tarafta da ciddi bir talep var. Altın yükselmeye devam ettikçe gümüşün maliyeti biraz daha azalıyor. 2023 yılında yine gümüşün altını yükseliş anlamında tahtından edeceğini ve yükseliş trendine devam edeceğini düşünüyorum. Yıl içerisinde yeni rekorlar da görebiliriz’’ şeklinde konuştu.