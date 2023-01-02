Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 2022 yılında 59 bin 570 ton atığı toplayarak bertaraf etti.

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 2022 yılında 59 bin 570 ton atığı toplayarak bertaraf etti.

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 2022 yılında temizlik ile atık toplama çalışmalarını içeren raporunu kamuoyu ile paylaştı. Müdürlük, hem gelecek nesillerin bilinçlendirilmesinde hem de atıkların ekonomiye geri kazandırılmasında öncü rolü üstlendi. Bu çerçevede, il genelinde ana arter, cadde ve sokakların iki vardiya halinde düzenli olarak yıkanmasını sağlayan, haftalık olarak perşembe geceleri cami meydanları, belediye meydanı, İstanbul caddesi ve Atatürk bulvarında düzenli olarak yıkama çalışmalarını devam ettiren müdürlük, haftalık ortalama 25 kilometre uzunluğundaki hattın yıkanmasını sağladı.

Mıntıka temizlikleri rutin hale getirildi

Mahallelerde kurulan pazaryerlerine yönelik temizliklerin aksatılmadan devamlılığını sağlayan müdürlük, sadece pazaryerlerinde her hafta ortalama 56 bin metrekarelik alanı temizledi. 56 mahalle genelinde 10 kişilik hazır ekip ile mıntıka temizliğini rutin halde yürüten müdürlük, merkezi mahalleler ve nüfus yoğunluğu fazla olan mahallelerde hafta da bir; diğer mahallelerde ise iki hafta da bir olmak suretiyle detaylı temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Parklar periyodik olarak temizlendi

56 Mahalle genelindeki tüm çocuk parklarının haftalık ve düzenli olarak temizlenmesine ön ayak olan Temizlik İşleri Müdürlüğü, Kent Park,15 Temmuz Parkı, Nikah Salonu Engelsiz Yaşam Parkı gibi büyük parklarda sürekli personel bulundurulmasını sağlarken, D-100 Karayolu, D-655 Akçakoca Yolu ve Kuzey Çevre Yolu üzerinde bulunan üst geçitlerin temizliğinin de periyodik olarak yapılmasını sağladı.

Konteynerlerin tamir ve bakımlarını da aksatmadan devam ettiren müdürlük, 322 adet konteynerin tamir ve bakımlarının en kısa sürede gerçekleştirilmesini ve zamandan tasarruf edilmesinin yanı sıra çöp konteyner talebi olan mahallelere de toplam Bin adet konteyner yerleştirilmesini sağladı.

800 kilo ambalaj, 1490 kilo pil atığı toplandı

Söz konusu dönemde bazı mahallelerde konuşlandırılan 4 mobil atık getirme merkezlerinden 22 bin 800 kg ambalaj atığı toplayan müdürlük, okullar, kamu kurumları, işyeri ve sanayi kuruluşlarına yerleştirilen atık toplama noktaları ile bin 490 kilogram atık pil toplanmasına ön ayak oldu.

Elektronik atık toplanması noktasında da önemli yol kat eden müdürlük, merkez genelinde 5 toplama noktasıyla 500 kilogram elektronik atık toplanmasını sağladı. Müdürlük, sıfır atık projesinde 5 eczaneye yerleştirilen toplama noktasında 380 kilogram atık ilaç toplanmasını ve bertaraf edilmesine de katkıda bulundu.

140 ton giysi atığı ekonomiye kazandırıldı

Şehir merkezinde 100 farklı noktada oluşturulan eski giysi ve tekstil atıklarının toplanmasına da öncülük eden müdürlük, bu sayede 140 ton atığın ekonomiye kazandırılmasını sağlarken, başta lokantalar ve hazır yemek üreten tesisler olmak üzere bitkisel atık yağ çıkan işletmelerden elde edilen 12 ton atık yağın da bertarafında önemli rol üstlendi.

2 bin 557 öğrenciye sıfır atık eğitimi verildi

Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz gelişmiş ve yaşanabilir bir dünya bırakılması, israfın önlenmesi, doğal kaynakların daha verimli kullanılması ve atık oluşumunun minimize edilmesi amacıyla okullarda 2 bin 557 ilkokul öğrencisine ulaşılarak sıfır atık eğitimleri verilmesini sağladı.

Hafriyat Yönetimi Sistemini de aynı dönem içerisinde hayata geçiren müdürlük, kısa sürede 17 hafriyat firmasının Düzce Belediyesi Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemine kaydının gerçekleştirilmesine 69 adet hafriyat kamyonunun lisanslandırılmasına yardımcı olurken, toplam 332 ruhsatlı inşaat kazısını da denetlenme görevini yerine getirdi.