Türkiye’nin nüfus yoğunluğu en fazla olan ilçeler arasında yer alan Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde bu yıl 20 bin 292 nikah kıyılarak, yeni bir rekor kırıldı.

Türkiye’nin nüfus yoğunluğu en fazla olan ilçeler arasında yer alan Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde bu yıl 20 bin 292 nikah kıyılarak, yeni bir rekor kırıldı.

Şahinbey Belediyesi Evlendirme Memurluğu tarafından 2022 yılında toplam 20 bin 292 çiftin nikahı kıyıldı. 2022’nin son nikahını kıyan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 2022 yılında 20 bin 292 kişinin nikahını kıyarak, bu yıl da Türkiye’nin nikah rekorunu kıran belediye olduklarını ifade etti.

Türkiye’nin en fazla nikah kıyılan ilçesi olan Şahinbey’de, 2022 yılının son çiftlerinin nikahlarını Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu kıydı.

“En fazla nikah kıyan belediyeyiz”

Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, geçen yılki en fazla nikahın kıyıldığı Şahinbey’de bu yıl da rekor seviye nikah kıyıldığını belirterek, "İlçemiz genç bir nüfusa sahip. Şahinbey Belediyesi olarak yaptığımız projelerle gençlerimizi evliliğe teşvik ediyoruz. Evlilik Okulu Projemiz ile evli ve yeni evlenecek çiftlere eğitimler veriyor. Başta iletişim olmak üzere uzman eğitmenlerle evliliğin, sağlık, hukuksal ve dini boyutları anlatılıyoruz. Gençlerimizin mutlu bir aile kurmalarını istiyoruz. Sadece evlilik öncesi değil, evlilik hayatının da sağlıklı ve mutlu bir şekilde devamı için evlilik okulumuz devam ediyor. Şuana kadar 40 binin üzerinde gencimize eğitim verdik. Eğitimlere katılan yeni evlenecek çiftlere çamaşır makinası, evli çiftlere ise kahve makinaları hediye ettik. Ayrıca ‘Evlenmeyen Kalmasın’ kampanyamızla maddi durumu iyi olmayan gençlerimize oturma grubu, çamaşır makinası, buzdolabı, bulaşık makinası, elektrikli süpürge ve bir çift halı hediye ediyoruz. Bu hizmetlerimizin de etkisi ile geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda, 20 bin 292 gencimizin nikahını kıyarak rekor kırdık. Şahinbey Belediyesi olarak Tüm çiftlerimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum” dedi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu tarafından nikâhları kıyılan çift, “Nikahımızın Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu tarafından kıyılması bizleri çok mutlu etti. Başkanımız her zaman yanımızda. Bizlere hediyeler verdi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.