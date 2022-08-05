2022 yılının ilk altı ayında kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 103 artarak 1,44 trilyon TL oldu. Bu dönemde 153 milyar TL tutarında yabancı kartlarla ödeme yapıldı.

2022 yılının ilk altı ayında kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 103 artarak 1,44 trilyon TL oldu. Bu dönemde 153 milyar TL tutarında yabancı kartlarla ödeme yapıldı.

2022 yılının ilk yarısında 1,44 trilyon TL tutarında kartlı ödeme gerçekleşti. Bu dönemde 153 milyar TL tutarında yabancı kartlarla ödeme yapıldı. Her üç kartlı ödemeden 2’sinde temassız ödeme tercih edildi. Bankalararası Kart Merkezi (BKM), 2022 yılının ilk altı ayına ait verileri açıkladı. Buna göre, Haziran sonu itibarıyla Türkiye’de 91,1 milyon adet kredi kartı, 157,8 milyon adet banka kartı ve 63,9 milyon adet ön ödemeli kart kullanılıyor.

2022 yılının ilk altı ayında kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 103 artarak 1,44 trilyon TL oldu. Kartlı ödemelerde, 2022 yılının ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre en fazla büyüme yüzde 298 artış ve 55,7 milyar TL’lik ödemeyle ’havayolları’ sektörünü sırasıyla, ’konaklama’, ’yemek’, ’akaryakıt istasyonları’ ve ’kuyumculuk’ sektörleri takip etti.

İnternetten kartlı ödeme tutarı geçen yılın 2 katına çıkarak 402 milyar TL oldu

İnternetten kartlı ödemelerde, 2021’in ilk altı ayı ile kıyasla yüzde 113 oranında büyüme gerçekleşti. Toplam kartlı ödemeler içindeki payı da artarak yüzde 25,8 oldu.

Mağaza içinde yapılan her 3 kartlı ödemeden 2’sinde temassız ödeme tercih ediliyor

Temassız ödemeler geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 2 katına çıkarak 2,86 milyara ulaştı. Mağaza içi ödemelerde temassız ödemelerin payı ise yüzde 63’e yükseldi.

Yılın ilk yarısında ülkemizde yabancı kartlarla yapılan ödemeler geçen yılın 3 katına ulaşarak 153 milyar TL oldu. Önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında yüzde 201 oranında büyüme son yılların en büyük artışı oldu. İşlem başına yapılan kartlı ödeme tutarı ise bin 752 TL’ye yükseldi.