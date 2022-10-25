Adıyaman il genelinde devam etmekte olan yatırımların koordineli bir şekilde sürdürülerek, kamu kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyonun sağlanması amacıyla düzenlenen 2022 yılı 3. dönem 4. il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı.

Adıyaman il genelinde devam etmekte olan yatırımların koordineli bir şekilde sürdürülerek, kamu kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyonun sağlanması amacıyla düzenlenen 2022 yılı 3. dönem 4. il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı.

Vali Mahmut Çuhadar Başkanlığında gerçekleşen toplantıya Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Vali Yardımcısı İhsan Maskar, kaymakamlar, ilçe ve belde belediye başkanları, yatırımcı bölge müdürleri, ildeki kamu kurum ve kuruluşların amirleri ile STK başkanları katıldı.

Yapılan toplantıda, merkez ve ilçelerde yürütülen proje ve yatırımların son durumları hakkında ilgili kurum amirleri ile bölge müdürlerinden detaylı bilgiler alındı.

Adıyaman’da 2022 yılında gerçekleştirilen yatırımlar hakkında genel bir değerlendirme yapan Vali Mahmut Çuhadar, “2022 Yılı 3. dönem itibarıyla, ilimizde merkezi ve yerel yönetim olarak 28 kamu kurum ve kuruluşunca 367 proje uygulanmaktadır. Bu projelerin toplam tutarı 32.4 milyar TL’dir. 2022 Yılı programı 4.4 milyar TL olup, 2022 yılı 3. Dönem itibarıyla 2.3 milyar lira harcama yapılmış ve yüzde 51,4’lük nakdi gerçekleşme sağlanmıştır” dedi.

Yatırımcı kuruluşların 2022 yılı programlarında küçüklü büyüklü 294 adet işin yer aldığını belirten Vali Mahmut Çuhadar, “Proje bedeli 31.1 milyar TL olan bu işler için önceki yıllarda 4.7 milyar TL harcanmıştır. 2022 yılında ise yaklaşık 3.2 milyar lira ödenek kullandırılması öngörülmüş olup, 2022 yılı 3. Dönem itibariyle bu ödeneğin 2 milyar TL’si harcanmıştır. Bu harcamayla ulaşılan nakdi gerçekleşme düzeyi yüzde 65’tir. Belediyelerimizin ise programlarında bulunan 73 adet işin proje bedeli 1.3 milyar TL’dir. Bu işler için 2022 yılında yaklaşık 1.3 milyar lira ödenek kullandırılması öngörülmüş ve 3. dönem itibariyle yaklaşık 224 milyon lira harcama yapılarak yüzde 17,4’lik nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. 2022 yılında yapılan çalışmalar sonucunda toplam 367 adet projenin 56 tanesi bitirilmiş, 172 proje devam etmekte, 127 proje ihale ve sözleşme aşamasında olup 12 proje tasfiye edilmiştir” diye konuştu.

Vali Mahmut Çuhadar Başkanlığında gerçekleştirilen il koordinasyon kurulu toplantısı, yatırımcı kurum ve kuruluşların bölge müdürleri ve temsilcileri tarafından devam eden projelerle ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.