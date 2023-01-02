Zonguldak’ta 2022 yılında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımının ve ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda yakalanan 856 şüpheliden 122’si tutuklanırken, uyuşturucu etkisinde araç kullandığı tespit edilen şahıslara toplam 216 bin 453 TL idari para cezası uygulandı.

Zonguldak’ta 2022 yılında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımının ve ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda yakalanan 856 şüpheliden 122’si tutuklanırken, uyuşturucu etkisinde araç kullandığı tespit edilen şahıslara toplam 216 bin 453 TL idari para cezası uygulandı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 2022 yılında narkotik suçlardan 856 şüpheli yakalandı. Yapılan operasyonlarda 23 kilo 52 gram uyuşturucu veya uyarıcı madde, 791 adet uyuşturucu bitkisi, 425 adet uyuşturucu hap, 23 adet hassas terazi, 21 adet ruhsatsız silah, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 33 bin 350 TL ve 2 bin dolar ele geçirildi. Uyuşturucu etkisinde araç kullandığı tespit edilen şahıslara toplam 216 bin 453 TL idari para cezası uygulanarak, 5 yıl süreyle ehliyetlerine el konuldu.

2022 yılında narkotik suçlarına yönelik operasyonlarda il genelinde 122 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.