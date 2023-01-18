Büyükşehir, Kocaeli’nde hem yayaların hem sürücülerin hayatını kolaylaştıracak ulaşım projeleri üretiyor.

Büyükşehir, Kocaeli’nde hem yayaların hem sürücülerin hayatını kolaylaştıracak ulaşım projeleri üretiyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde oluşturduğu ulaşım projeleriyle vatandaşların günlük hayatını kolaylaştırmak için çalışıyor. Bu çerçevede 2022 yılında 95,55 kilometre karayolu ağı, 121 adet kavşak, 6 bin 745 araçlık otopark ve 20 km bisiklet yolu projelendirildi.

Ulaşım vizyonu oluşturuldu

Geleceğe yönelik ulaşım vizyonunun oluşturulması ve stratejik kararların katılımcı bir şekilde oluşturulabilmesi adına 2053 Kocaeli Ulaşım Ana Planı ve Lojistik Ana Planı Revizyonu, 2022 yılı içerisinde tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu hibe anlaşması çerçevesinde imzalanan ve 2 yıl sürecek olan Kocaeli Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı çalışmalarına ağustos ayında başlandı. Proje çerçevesinde yayaların ana odak noktasında düşünüldüğü, paydaş katılımının yüksek yoğunlukta sağlandığı ve toplu taşıma, bisiklet modlarının bütüncül olarak planlandığı bir ulaşım sistemi oluşturulması hedefleniyor.

Yeni karayolu Projeleri

Ulaşım alanında birçok projeyi hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, trafik akışı, trafik güvenliği, yeni otopark alanları ve yeni karayolu için yıl boyunca çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğünce 2022 yılında 95.55 kilometre karayolu ağı projelendirildi.

6 bin 745 araçlık otopark ve bisiklet yolları

Vatandaşların araç parkında sorun yaşamaması içinde çalışmalar yapıldı. 2022 yılı içerisinde 6 ilçede 6 bin 745 araçlık otopark projesi çalışıldı. Ayrıca sürdürülebilir ulaşım ağlarının oluşturulabilmesi için Darıca, Kandıra, Körfez ve Gebze ilçelerinde 20 km bisiklet yolu projesi tamamlandı.

Trafik Sirkülasyon Projeleri

Taşıt ve yaya trafiğinin güvenli ve sorunsuz çalışması amacıyla yıl boyunca çalışmalar yapıldı. Doğu Kışla Bölgesi Dolaşım Planı Çalışması, Musa Kazım Caddesi Trafik Düzenleme Çalışması, Yunus Emre Caddesi Hürriyet Bulvarı Kesişimi Trafik Düzenleme Çalışması, Limanyolu Caddesi Düzenleme Çalışması, Derince Rıhtım Caddesi Trafik Düzenleme Çalışması ve K1 Kavşağı Proje Çalışması gibi kentin birçok noktasında 121 adet kavşak projesi tamamlandı.