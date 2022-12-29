Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir, yüksek enflasyon ve maliyetlerdeki artışların uluslararası ticaret zincirinde tüm dengeleri bozduğunu belitti.

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir, yüksek enflasyon ve maliyetlerdeki artışların uluslararası ticaret zincirinde tüm dengeleri bozduğunu belitti.

UTSO, 2022 yılı Aralık ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı Osman Çalıkuş başkanlığında Meclis Üyeleri ve Meslek Komite Başkanlarının katılımıyla gerçekleşti.

Meclis olağan gündem değerlendirilmesinden sonra, UTSO Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir, dünya, ülke ve kent bazında yaşanan ekonomik gelişmeleri değerlendirdi ve oda faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Kandemir; Tüm dünyanın Mart 2020’den beri zorlu bir dönem geçirdiğini dikkat çekerek, ‘’Tam pandemi bitiyor biraz rahatlayacağız derken, Rusya-Ukrayna savaşı başladı, ülkeler arası siyasi ve jeopolitik gerilimler arttı. Enerji ve gıda krizi baş gösterdi, yüksek enflasyon ve maliyetlerdeki artışlar uluslararası ticaret zincirinde tüm dengeleri bozdu. Yüksek enflasyon nedeniyle olağanüstü fiyat artışlarıyla karşı kaşıya kaldık. Yaşanan sorunları hem Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kanalı ile hem de doğrudan ilgili Bakanlıklarımıza ilettik. Sorunlar var diye çalışmalarımızdan taviz veremezdik, projelerimize yenilerini ekleyerek devam ettik. Hem zorluklara çözüm aradık hem de yenilikleri ticaretimize, sanayimize, ilimize kazandırmak için çalıştık. Girişimciliğimiz ve üretkenliğimizle önde ve rol model olmaya devam edeceğiz. İnşallah 2023 yılı ülkemizde ve dünyada iyiliklerin, güzelliklerin ve ekonominin iyi olduğu bir yıl olur" dedi.