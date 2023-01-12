Vatandaşın belediyeyi ilgilendiren her türlü taleplerinin hızlı bir şekilde yanıtlanmasına imkan sunan Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, 2022 yılında Hizmet Masası, Karatay Belediyesi Bilgi Yönetim Sistemi (KBYS) CİMER ile WhatsApp gibi daha birçok iletişim kanalı sayesinde vatandaşın 57 bin 360 başvurusunu kabul ederek çözüme kavuşturdu.

Vatandaşın belediyeyi ilgilendiren her türlü taleplerinin hızlı bir şekilde yanıtlanmasına imkan sunan Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, 2022 yılında Hizmet Masası, Karatay Belediyesi Bilgi Yönetim Sistemi (KBYS) CİMER ile WhatsApp gibi daha birçok iletişim kanalı sayesinde vatandaşın 57 bin 360 başvurusunu kabul ederek çözüme kavuşturdu.

Vatandaşın istek ve taleplerini kısa zamanda ilgili birimlere ileterek çözümünü sağlayan, gerçekleştirdiği bu çalışmayla Karataylıların güven ve takdirini kazanan Karatay Belediyesi, bu çerçevede başarılı çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Karatay Belediyesi bünyesinde hizmet veren Hizmet Masası; yüz yüze görüşme, Başkan’a Mesaj, Web Sayfası, E-Posta, Whatsapp İhbar Hattı, CİMER ve Karatay Belediyesi tarafından geliştirilen Karatay Belediyesi Bilgi Yönetim Sistemi (KBYS) gibi yenilikçi ve teknolojik sistemlerle vatandaşlardan gelen istekler ve talepleri kabul ediliyor. Hizmet Masası’nda görevli halkla ilişkiler uzmanları tarafından alınan ve büyük bir hassasiyetle tasnif edilen söz konusu istekler önce belediyenin ilgili birimlerine yönlendiriliyor. Birimlerden gelen bilgilendirme cevapları, başvuru sahibi olan vatandaşa iletilerek vatandaşın söz konusu şikayeti veya sorunu kolayca çözümleniyor. Karatay Belediyesi Halka İlişkiler Müdürlüğü, bu çerçevede yılın belirli dönemlerinde veri havuzundan aldığı talepleri mahalle, iş kolu, istek ve şikayet bazlı sınıflandırarak analiz ediyor; söz konusu talep ve şikayetlerin yönelimlerine göre ilgili müdürlükleri bilgilendiriyor. Bunun yanı sıra saha araştırmaları ile vatandaşların istekleri en sağlıklı şekilde planlamalara dahil edilip, bilgi yönetim sistemine gelen verilerle sürekli kıyaslanıyor.

“Taleplere yönelik gösterilen başarı ortalaması yüzde 99,5 oranında”

Karatay Belediyesi’nin yıllık tüm birimlerden aldığı taleplere yönelik gösterdiği başarı ortalaması yüzde 99,5 seviyelerine ulaştı. Sisteme kayıtlı 17 bin 981 talep çözüme ulaştı. Yine vatandaşlar tarafından Hizmet Masası üzerinden 43 bin 875 başvuruda bulunuldu. Belediyenin WhatsApp hattı ve sosyal medya kanalları üzerinden yıl boyunca iletilen 9 bin mesaja anlık dönüş sağlandı. Vatandaşlar diğer kanallarla birlikte 2022 yılı boyunca toplamda 57 bin 360 bin başvuru ile istekleri veya sorunlarının çözümü için Karatay Belediyesi’ne başvurdu.

“Vatandaşa dönüşler kısa sürede sağlanıyor”

Karatay Belediyesinin 2022 yılında anlık taleplere dönüş sağlama süre ortalaması 30 dakika ile 75 dakika arası gerçekleşirken, kısa vadeli taleplere dönüş sağlama süre ortalaması 1 saat ile 4 saat arası oldu. Vatandaşın uzun vadeli planlama gerektiren taleplerine dönüş sağlama süre ortalaması da 4 ile 6 gün arasında gerçekleşti.

“Profesyonel ekip ve teknoloji ile çalışıyoruz”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, bugüne kadar olduğu gibi 2022’de de katılımcı belediyecilik düsturuyla vatandaşı da ilçenin yönetimine dahil ettiklerinin altını çizdi. Belediye bünyesinde oluşturdukları pek çok birim ve sistem üzerinden vatandaşların her türlü taleplerini karşılamak için profesyonel bir ekip ve teknolojiyle çalıştıklarını söyleyen Başkan Hasan Kılca, ortak aklı ve istişareyi önemsediklerini vurguladı. Başkan Kılca, “Tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte hemşehrilerimizin memnun olduğu, taleplerine çözüm bulduğu bir çalışma prensimiz var ve bunu uygulamak adına tüm gayretimizi ortaya koyuyoruz. Tüm birimlerimiz, vatandaşlarımızdan gelen başvuruları hızlı bir şekilde çözümlüyor. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana, yapacağımız işlerimiz için önce vatandaşımıza danıştık. Hizmet ve projelerimizi vatandaşlarımızın önceliğine göre belirledik. Muhtar toplantıları, vatandaş buluşmaları, saha çalışmaları ve belediyemizdeki birim ile sistemlerimizle Karatay’ın nabzını tutuyoruz. Çünkü bizim için her Karataylının fikri ve düşüncesi çok önemli. Tüm uygulamalarımızla hizmet kalitemizi yükseltmeye gayret ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşlarımızın kaliteli ve iyi bir hizmete erişimini kolaylaştıracağız” dedi.