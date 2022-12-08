Esenyurt’ta sağlık durumu hastanelere gitmeye elverişli olmayan hastalar için sürdürülen “Evde Sağlık” hizmetinden 2022 yılında 10 bin 769 kişi faydalandı.

Esenyurt’ta sağlık durumu hastanelere gitmeye elverişli olmayan hastalar için sürdürülen “Evde Sağlık” hizmetinden 2022 yılında 10 bin 769 kişi faydalandı.

Esenyurt Belediyesi tarafından sağlık durumu hastanelere gitmeye elverişli olmayan hastalar için sürdürülen “Evde Sağlık” hizmetinden 2022 yılında 10 bin 769 kişi faydalandı. İlçedeki yatağa bağlı, yaşlı ve hasta vatandaşları yalnız bırakmayan Esenyurt Belediyesi Evde Sağlık Birimi, 2022 yılının ilk 11 ayında 10 bin 769 kişiye hizmet sundu. Destek talebini ileten vatandaşlara hızlı bir şekilde dönüş yapan birim, sağlık teknikerleri aracılığıyla serum, iğne, pansuman ve kan alma gibi sağlık hizmetlerini vatandaşlara sunuyor. Evlere yapılan ziyaretlerde ayrıca hastalıklar, ilaç kullanımı, hijyen kuralları, yeme-içme alışkanlıkları gibi çeşitli konularda vatandaşlara bilgiler veriliyor.

Esenyurt Belediyesi’nin “Evde Sağlık” hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, merkezin 0212 620 22 20 numaralı telefonunu arayarak Sağlık İşleri Müdürlüğüne başvuruda bulunup, program dâhilinde hizmet alabiliyor.