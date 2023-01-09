2022 yılında ilçe genelinde gerçekleşen alt ve üstyapı çalışmaları hakkında bilgi veren Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, “2022 yılı içerisinde altyapı çalışmaları tamamlanan 2 caddemizi, bir kırsal mahallemizin yollarını ve 67 sokağımızı baştan sona asfalt ve tretuvar ile yeniledik. Bu çalışmalarımızda 23 bin 292,48 ton asfalt serimi gerçekleştirdik” dedi.

2022 yılında ilçe genelinde gerçekleşen alt ve üstyapı çalışmaları hakkında bilgi veren Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, “2022 yılı içerisinde altyapı çalışmaları tamamlanan 2 caddemizi, bir kırsal mahallemizin yollarını ve 67 sokağımızı baştan sona asfalt ve tretuvar ile yeniledik. Bu çalışmalarımızda 23 bin 292,48 ton asfalt serimi gerçekleştirdik” dedi.

Erenler Belediyesi ilçe genelinde alt ve üstyapı çalışmalarına hummalı şekilde devam ediyor. Geride kalan 2022 yılında da cadde ve sokaklarda önce altyapı sorunları çözüldü sonra asfalt ve tretuvar ile yenileme çalışmaları gerçekleşti. Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, 2023 yılında da çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini ifade etti. İlçe genelinde 2022 yılında gerçekleşen saha çalışmaları hakkında bilgi veren Erenler Belediye Fevzi Kılıç, “İlçemiz için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Erenler Merkez Mahallemizde 2022 yılı içerisinde 30 sokağımız baştan sona yenilendi. Bu sokaklarımızın 27’si asfalt, 3’ü ise beton yol ile yenilendi. Bu çerçevede 7 bin 486 ton asfalt atıldı ve 1650 metre kare alanda da beton yol çalışması gerçekleşti. Erenler Merkez Mahallemiz için hayırlı olsun” dedi.

23 bin ton asfalt

2022 yılında 2 cadde, bir kırsal mahalle yolları ile 67 sokağın asfalt ve tretuvar çalışmalarıyla yenilendiğini belirten Başkan Kılıç, “Hacıoğlu Mahallemizde ‘2. Etap Alt ve Üstyapı’ çalışmaları tamamlandı. Bu çerçevede altyapı çalışmalarının tamamlanasının ardından 13 sokağımızı asfalt, 8 sokağımızı ise beton yol ile yeniledik. Mahallemizin sokaklarına 2022 yılında 3 bin 838 ton asfalt atarken, 4 bin 90 metre kare alanda da beton yol çalışması gerçekleştirdik. Devamında tretuvar çalışmaları ile sokaklarımız yeni yüzüne kavuştu. Yeşiltepe Mahallemizde 2022 yılında 6 sokağımız başta sona yenilendi. Mahallemize bu yıl 2 bin 779 ton asfalt attık. Yeşiltepe Mahallemiz için 2023 yılı hazırlıklarımız tamam. İnşallah bu yıl Yeşiltepe Mahallemizde de çalışmalarımızı hummalı bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. 2022 yılında Tabakhane Mahallemizde 10 sokağımızı asfalt ve tretuvar ile baştan sona yeniledik. Bu çalışmalarda bin 996 ton asfalt serimi gerçekleştirdik. Çalışmaların Tabakhane Mahallemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Cumhuriyet Caddemize de ayrı parantez açmamız gerekiyor. Caddemizde önce altyapı çalışmaları gerçekleşti. Devamında SEDAŞ elektrik hatlarını yerin altına aldı. Son olarak ise bizde caddemizi asfalt ve tretuvar ile son haline getirdik. Emeği geçen kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Değirmen Caddemiz yenilenen yüzü ile çok güzel oldu. İlçe merkezimizde olan ve çok kullanılan bir güzergah. Caddemizi bin 580 ton asfalt ile baştan sona yeniledik. Asfalt, tretuvarı ve ışıklandırmaları ile kıymetli vatandaşlarımızın beğenisini kazandı. Hayırlı olsun inşallah. Kamışlı Mahallemizde doğalgaz ve altyapı çalışmaları gerçekleşti. Bu çalışmaların ardından mahallemizin yollarını sıcak asfalt ile baştan sona yeniledik. Bu çerçevede mahallemize 3 bin 402 ton asfalt serdik. Mahalle sakinlerimiz için doğalgaz, alt ve üstyapı çalışmaları hayırlı olsun. Çalışmalarımız çerçevesinde Erenler Belediyesi olarak 2022 yılı içerisinde 2 caddemizi, bir kırsal mahallemizin yollarını ve 67 sokağımızı baştan sona asfalt ve tretuvar ile yeniledik. Bu çalışmalarda 23 bin 292,48 ton asfalt serimi gerçekleştirdik” dedi.

14 yeni çocuk parkı hizmete alındı

Yapılan asfalt ve çevre düzenlemelerinin yanı sıra 14 yeni çocuk parkının hizmete sunulduğunu da aktaran Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, “Çocuklarımızın sağlıklı koşullarda zaman geçirebilmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çerçevede 2022 yılında 14 yeni çocuk parkını hizmete sunduk. Bu parklardan 3 tanesi yeni yerlerine yapılırken, 11 tanesi ise mevcut yerlerinde baştan sona yenilendi. Kıymetli evlatlarımız için yeni parklar yapmaya ve mevcutlarını yenilemeye devam edeceğiz. Çocuklarımız için hayırlı olsun. Vatandaşlarımız ve kurumlarımız ile bir ve beraber şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çerçevede Yeşiltepe ve Kozluk Mahallelerimize 2 tane Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu çalışmamızı tamamladık ve İl Sağlık Müdürlüğümüze teslimini gerçekleştirdik. Hayırlı olsun inşallah” diye konuştu.