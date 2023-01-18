Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2022 yılında İlimizde toplam 13 avcı eğitim kursu açıldığı kaydedildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2022 yılında İlimizde toplam 13 avcı eğitim kursu açıldığı kaydedildi.

Konuyla ilgili DKMP’den yapılan yazılı açıklamada, kursların amacının bilinçli avcılar yetiştirilmesi olduğunu vurgulandı. Açıklamada, “2022 yılında İlimizde toplam 13 avcı eğitim kursu açılmış bu kurslarda başarılı olan 246 kişiye sertifikaları verilmiştir. 2022 yılında toplam 125 kişi avcılık belgesi almış kotalı ve belgeli avcı olmuşlardır. Av korumada yaklaşık 700 avcı kontrol edilmiş bunlardan yüzde 85’inin belgeli olduğu görülmüş geri kalan yüzde 15’ine belgisizlikten idari işlem yapılmıştır. ‘Av Koruma ve Avcılıkla’ ilgili işlemler yıl boyunca devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.