Kılavuz Gençlik içerisinde yer alan Akademi Liselerden 2022 yılı içerisinde spordan müziğe, kültürel gezilerden bilgi destek programlarına kadar 15 bin 732 öğrenci faydalanarak eğitim aldı.

Kılavuz Gençlik içerisinde yer alan Akademi Liselerden 2022 yılı içerisinde spordan müziğe, kültürel gezilerden bilgi destek programlarına kadar 15 bin 732 öğrenci faydalanarak eğitim aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin model ve ödüllü gençlik projesi Kılavuz Gençlik, Akademi Liseler ile ders ve sınav destek programlarının yanında milli manevi eğitimler, atölyeler, etkinlikler ve sosyal faaliyetlerle öğrencilere katkı sağlıyor. ‘Kılavuz Gençlik’ projesi çerçevesinde kurulan Akademi Liseden 2022 yılı içerisinde 15 bin 732 öğrenci hizmet aldı. Kılavuz Gençlik Akademi Lisede kültürel geziler, sportif faaliyetler, bilgi destek programı, değerler eğitimi, geleneksel el sanatları atölyeleri, gençlik kampları, okuma grupları bulunuyor.

Duyarlılık oluşturmak amacı ile gerçekleştirilen toplumsal projeler, yarışmalar ve söyleşi programları, yazarlık atölyesi çalışmaları ile uzman PDR kadrosuyla rehberlik alanında seminer ve danışmanlık hizmetleriyle her geçen yıl çalışmalarını arttırarak Kılavuz Gençliğe hizmet veriyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılı dönemi yarıyıl tatili öncesinde dönem değerlendirilmesinin yapıldığı ve farklı isimlerden çeşitli eğitimlerin yer aldığı Kılavuz Eğitim Akademisi programıyla 201 Bilgievi ve 226 Akademi Lise öğretmeni ile Gebze Kılavuz Gençlik Merkezi’nde çalışma yapıldı. ‘Kılavuz Gençlik’ projesi dolayısıyla Kocaeli genelinde 11 merkezde 18 PDR, 161 eğitmen olmak üzere toplam 276 kişilik ekiple faaliyetlerini gerçekleştirildi.

2022 yılı eğitim faaliyetleri

Yaz okulu programında hızlandırılmış bilgi destek programı ve sosyal etkinlikler üzerine planlanan çalışmalara lise grubu 5 bin 191 öğrenci katıldı. Yaz okulu çerçevesinde ayrıca 942 öğrenci doğa yürüyüşüne, bin 8 öğrenci yüzme ve 846 öğrenci bisiklet alanında faaliyetlerde yer aldı. 2022 yılında spor salonundan 2 bin 519 öğrenci spor eğitmenleri tarafından planlanan program doğrultusunda 12 bin 722 antrenman yaptı. 2022 yılında akademi liselerimize kayıtlı olup üniversite sınavına giren toplam 733 öğrenciden, 518’i üniversiteyi kazandı. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik çerçevesinde 2022 yılında 13 bin 220 öğrenci ile iletişime geçilerek görüşme sağlandı. Her gencin kendisine yönelik farkındalığını artırmak ve kişisel gelişimi sağlamada psikoloji alanından 2022 yılında 2 bin 502 öğrenci psikoloji atölyesinden faydalandı.2022 yılında 23 TYT -12 AYT deneme sınavı yapılarak 13 bin 875 öğrenci katılım sağladı. 2022 yılı eğitim öğretim yılı için bilgi destek takviye derslerinden faydalan 5 bin 442 öğrenciye kaynak kitap dağıtıldı. Kılavuz Gençlik Akademi Lise bünyesinde yer alan öğrencilerin katıldığı ve geleneksel hale gelen "Omuz Omuza Futbol Turnuvası", Doğu Kışla Spor Tesisi halı sahasında 10 ilçeden, 31 takım, 310 öğrenci katıldı. Turnuvada yarı finale kalan dört takıma, en hoşgörülü takıma, en iyi sosyal mesaj veren takıma ve en çok gol pası veren sporcuya çeşitli ödüller verildi.

Kamp programlarına 3 bin 420 öğrenci katıldı

2022 yılında 296 öğrenci yazarlık atölyesine başvuruda bulunup eğitim almaya hak kazandı. Geçmişte yaşanan olayları fark ve idrak etme, farklı coğrafyaların tanınması ve tarihte yaşanan olaylar hakkında bilinçlenmesi amacıyla her yıl düzenlenen Gönül Coğrafyası Okumalarında, Türkistan temalı yarışmayı kazanan öğrenciler ve öğretmenlerine gezi düzenlendi. 2022 eğitim öğretim yılının dördüncüsünde ise "Peygamberler Diyarı Hicaz" teması işlenmiş, 128 okuldan, 286 öğretmen ve 3 bin 4 öğrenci katılım sağladı. 2022 yılında Akademi Lise öğrencilerine yönelik 39 kez gerçekleştirilen kamp programlarına 3 bin 420 öğrenci katıldı. Öğrencilerin becerilerini artırmak amacıyla hazırlanan görsel ve işitsel sanatlar atölyelerine birçok genç katıldı. Buna göre 2022 yılın içinde, Geleneksel el sanatlarından ebru, hat ve tezhip atölyelerinden 6 bin 652 öğrenciye, müzik atölyesine gitar, bağlama, keman, ukulele ve ney kurslarından bin 625 öğrenciye hizmet verildi. Akademi Lise öğrencilerinin tarihi, kültür ve medeniyeti yerinde görerek daha yakından tanımaları amacıyla şehir içi ile Ankara, İstanbul, Edirne, Bursa, İznik illerine toplam 63 tur düzenlenirken, etkinliklerden 3 bin 67 öğrenci faydalandı.