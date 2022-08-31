Programlarda İl Müftü Yardımcısı Mustafa Solhan ve Diyadin İlçe Müftüsü İbrahim Arvasi hazır bulundular.

Düzenlenen kapanış programlarında öğrencilerle bir araya gelen Ağrı İl Müftü Vekili Kemal Arpacı, öğrencilerin ailelerine ve eğitimleri için gayret gösteren bütün görevlilere teşekkür etti.

Bu bağlamda Ulu Camii, Mehmet Emin Ulbeyi Mescidi, Eyüp Sultan Kur’an Kursu ve Diyadin Selaheddini Eyyübi Camii’nde programlar düzenlendi.

Ağrı İl ve İlçe Müftülükleri koordinesinde binlerce çocuğun Kur’an’la buluşup dini bilgiler öğrendiği Yaz Kur’an Kursları "Kapanış Programı" ile taçlandırıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde Ülke genelinde açılan Yaz Kur’an Kursları "Kapanış Programı" ile sona erdi.

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