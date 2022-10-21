Adıyaman’da işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik olarak aktif işgücü programlarını uygulamak amacıyla İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2022 yılı dördüncü toplantısı yapıldı.

Adıyaman’da işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik olarak aktif işgücü programlarını uygulamak amacıyla İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2022 yılı dördüncü toplantısı yapıldı.

Vali Mahmut Çuhadar Başkanlığında valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Çalışma ve İşkurumu İl Müdürü Mehmet Emin Yücekaya, İl Özel İdare Genel Sekreter Vekili Mustafa Kandemir, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, Sanayi ve Teknoloji Müdürü Hacı Daştan, Ticaret İl Müdürü Ömer Uslu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İrfan Torunoğlu ve STK temsilcileri katıldı. Toplantıda, Çalışma ve iş Kurumu İl Müdürü Mehmet Emin Yücekaya, kurumun 2022 yılında yapmış olduğu faaliyet ve çalışmaları içeren bir sunum gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Vali Mahmut Çuhadar, “İşgücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik işgücü yetiştirme ve mesleki eğitim programları çerçevesinde, 2022 yılı Ocak-Ekim döneminde 19 adet istihdam garantili kurs açılmış, bu kurslara 299’u erkek ve 171’i kadın olmak üzere 470 kişi katılmıştır. Aynı dönemde 424 adet işbaşı eğitim programı açılmış olup, bu programlardan 2 bin 10’u erkek ve bin 675’i kadın olmak üzere toplam 3 bin 685 kişi katılarak mesleki eğitim programlarından faydalandırılmışlardır. Ayrıca 18 toplum yararına program açılmış bu programlara 631’i kadın ve 289’u erkek olmak üzere toplam 920 kişi katılmıştır. Bu programlar için katılımcılara yapılan ödeme tutarı, 93 Milyon 33 Bin TL olup, işsizlik sigortası çerçevesinde yapılan 27 Milyon 971 Bin TL ödeme ile birlikte işsiz vatandaşlarımıza toplam 121 Milyon 4 bin Türk lirası ödeme yapılmıştır” diye konuştu.