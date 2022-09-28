2022 Spor Toto Şampiyonlar Kupası, Arkas Spor’u 3-0 yenen Ziraat Bankkart’ın oldu.

2022 Spor Toto Şampiyonlar Kupası, Arkas Spor’u 3-0 yenen Ziraat Bankkart’ın oldu.

Geçtiğimiz sezonun lig şampiyonu Ziraat Bankkart ile kupa şampiyonu Arkas Spor, 2022 Sporr Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası finalinde karşı karşıya geldi. Ankara TVF Başkent Voleybol Salonu’nda oynanan mücadeleyi 3-0 kazanan Ziraat Bankkart kupayı 3. kez müzesine götürdü.

Salon: TVF Başkent

Frutti Extra Bursaspor A Takımı ve Genç Takımı’ndan Uludağ İçecek’e Ziyaret Frutti Extra Bursaspor A Takımı ve Genç Takımı’ndan Uludağ İçecek’e Ziyaret

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Erhan Alpaslan

Ziraat Bankkart: Tuinstra, Faik Samet, Arslan, Atanasov, Bedirhan, Ter Maat, Berkay (L) (Ahmet, Halil İbrahim)

Arkas Spor: Ulaş, Burutay, Mustafa, Efe, Mirza, McDonnell, Caner (L), Ahmet (L) (Enes, Bertuğ)

Setler: 25-19, 26-24, 25-20

Süre: 1 saat 26 dk (25 30 31)