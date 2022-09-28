Frutti Extra Bursaspor A Takımı ve Genç Takımı’ndan Uludağ İçecek’e Ziyaret

Frutti Extra Bursaspor A Takımı ve Genç Takımı’ndan Uludağ İçecek’e Ziyaret

Geçtiğimiz sezonun lig şampiyonu Ziraat Bankkart ile kupa şampiyonu Arkas Spor, 2022 Sporr Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası finalinde karşı karşıya geldi. Ankara TVF Başkent Voleybol Salonu’nda oynanan mücadeleyi 3-0 kazanan Ziraat Bankkart kupayı 3. kez müzesine götürdü.

2022 Spor Toto Şampiyonlar Kupası, Arkas Spor’u 3-0 yenen Ziraat Bankkart’ın oldu.

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