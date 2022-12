Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Sosyoloji Bölümü’nden Öğretim Görevlisi Dr. Esra Demirkol Colosio, yaptığı araştırma ile Şirin Tekeli Araştırma Ödülü’nün sahibi oldu.

Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi (SU Gender) tarafından 2017 yılından bu yana verilmekte olan Şirin Tekeli Araştırma Ödülü bu yıl Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Sosyoloji Bölümü’nden Öğretim Görevlisi Dr. Esra Demirkol Colosio’nun oldu. “Abiniz Olsaydı Böyle Olmazdı: Türkiye’de Miras Yoluyla Toprak Sahibi Olan Çiftçi Kadınlar Üzerine Niteliksel Bir Araştırma” başlıklı önerisi ile birincilik ödülünü alan Dr. Esra Demirkol Colosio, bir yıl sürmesi planlanan araştırmasının sonuçlarını 2023’te gerçekleşecek olan ödül töreninde sunacak.

Öğretim Görevlisi Dr. Esra Demirkol Colosio’yu araştırması ve ödülü için tebrik eden Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, “İnsanın olduğu her yerde var olmayı hedefleyen ve var olan Çankırı Karatekin Üniversitesi asli işi olan araştırma geliştirme alanında da iyi yetişmiş yetkin akademisyenleri ile toplum ve insanlık yararına çok önemli çalışmalara imza atıyor. İşte bu araştırma da onlardan birisidir. Esra hocamızı tebrik ediyorum. Bizde üniversite yönetimi olarak araştırma ve proje üretmede aktif ve başarılı olan tüm hocalarımızı pozitif ayrımcılık yaparak her zaman destekleyeceğiz. ÇAKÜ bilim adına üretmeye bilgiyi yaymaya ve insanlığa faydalı olmaya her daim devam edecektir” dedi.