Tepebaşı Belediyesi, 20 Mavi Bayraklı işletmeye yönelik gerçekleştirdiği Mavi Bayrak uygulamasının 2022 denetimlerini tamamladı

Tepebaşı Belediyesi, 20 Mavi Bayraklı işletmeye yönelik gerçekleştirdiği Mavi Bayrak uygulamasının 2022 denetimlerini tamamladı

Tepebaşı Belediyesi, benimsediği Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından üçüncüsü olan; “Sağlık ve Kaliteli Yaşam” amacı doğrultusunda yürütülen Tepebaşı Mavi Bayrak Uygulaması çerçevesinde faaliyetlerini sürdürüyor.

Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Şehirler Ağı’na üye olan Tepebaşı Belediyesi Mavi Bayrak Uygulaması ile kalite ve hijyen konusunda kent halkına sağlıklı bir ortam sunmayı hedefliyor. Mavi Bayrak uygulaması çerçevesinde işletmeler; hijyen, kalite yönetimi, çevreci kriterlere uyum çerçevesinde tüketici haklarına saygı duyarak müşteri odaklı hizmet gerçekleştiriyor. Tepebaşı Bölgesinde yaşayan vatandaşlara sağlıklı ve hijyenik koşullarda hizmet sunan Tepebaşı Mavi Bayraklı işletmeler, her yıl Tepebaşı Belediyesi önderliğinde Eskişehir Lokantacılar Odası ile Eskişehir Berberler ve Kuaförler Odası temsilcilerinden oluşan denetim heyeti tarafından düzenli olarak kontrol ediliyor.

2022 denetimleri tamamlandı

2022 yılı Mavi Bayrak denetiminde, işletmeler eksik noktaların giderilmesi konusunda uyarıldı. Tepebaşı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri genel olarak Mavi Bayrak koşullarının sürdürülebilirliğini sağladıkları için de işletmelere teşekkür etti. Böylelikle 2022 yılı itibariyle 20 Mavi Bayraklı İşletmenin denetim çalışmaları sonuçlanmış oldu.

15 işletme kafe-restoran, 5 işletme kuaför-berber kriterlerine göre denetlendi. Ayrıca 9 yeni işletmenin Mavi Bayrak başvuru süreçleri de değerlendirilme aşamasında olduğu bildirildi. Mavi Bayrak başvuruları, Tepebaşı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nden yapılabiliyor.