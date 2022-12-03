Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’un kuruluşunun 15. yıldönümü olan 1 Aralık’ta düzenlenen Küresel Etki Konferansı (GIC 2022), önümüzdeki yıllarda eğitim alanında karşılaşılabilecek sorunlar, zorluklar, eğilimler ve yeni fırsatları tartışmak üzere 20 ülkeden 30’dan fazla uzmanı bir araya getirdi.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’un kuruluşunun 15. yıldönümü olan 1 Aralık’ta düzenlenen Küresel Etki Konferansı (GIC 2022), önümüzdeki yıllarda eğitim alanında karşılaşılabilecek sorunlar, zorluklar, eğilimler ve yeni fırsatları tartışmak üzere 20 ülkeden 30’dan fazla uzmanı bir araya getirdi.

Rusya’nın Nijniy Novgorod kentinde düzenlenen konferansa Hindistan, Çin, Rusya, Türkiye, BAE, Umman, Ermenistan, Kazakistan, Güney Afrika, Brezilya, Vietnam, Mısır, Latin Amerika ve Afrika’dan eğitim uzmanları katıldı.

Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, “Küresel Etki Konferansı’nda üçüncü kez bir araya geliyoruz ve her seferinde konuşmalarımızın, vardığımız sonuçların ve aldığımız kararların kalitesini bir üst seviyeye taşıyoruz. Etkinliğin bu yılki teması ‘Eğitim X: Gelecek için katalizör’. GIC 2022’de eğitimden sadece bir öğrenme süreci olarak değil, ufkunu genişletmenin ötesinde halkının ve ülkesinin refahı için kullanmak üzere bilgi edinen bir kişinin eğitimi olarak bahsediyoruz" dedi.

Nijniy Novgorod Bölgesi Valisi Gleb Nikitin de 2022 Küresel Etki Konferansı için ev sahibi şehir olarak Nijniy Novgorod’un seçilmesinin önemine dikkati çekerek, "Nijniy Novgorod zengin bir tarihe, büyük bir bilimsel ve teknik potansiyele sahip. Rosatom’un kurumsal üniversitesi Mayak Akademi’nin Nijniy Novgorod’da yeni bir kampüs açması, gençler arasında mühendislik mesleğinin prestijini artıracak, üniversite öğrencileri, okul çağındaki öğrenciler ve profesyonellere etkileşim ve bilgi paylaşımı konusunda ek fırsatlar sağlayacaktır" diye konuştu.

"Dünyada 1.8 milyar genç nüfus var"

Konferans katılımcılarını selamlayan Rusya Federasyonu ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nin ortak programından sorumlu İnsan Hakları Görevlisi Rashid Alouach, kaliteli eğitim almanın önemini vurgulayarak, “Geleceği inşa etmek çok önemli olduğundan, günümüzde kaliteli eğitim kilit rol oynamaktadır. Dünyada 1,8 milyar genç var, bu, insanlık tarihindeki en yüksek genç sayısı” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından 2022 Küresel Etki Konferansı ’İnsanlıkla bağ kurmak: Sanat, bilim ve iş dünyası’ başlıklı genel oturumla devam etti. Oturuma Tretyakov Devlet Galerisi Direktörü Zelfira Tregulova ve Ulusal Araştırma Üniversitesi Ekonomi Yüksek Okulu İşletme Enstitüsü Başkanı Sergey Filonovich katıldı. Uzmanlar, değişim çağında kültür ve sanatın nasıl değiştiğini, çağdaş bilimin nasıl bir gelişim yolu izlediğini ve işletmelerin, yeni zorunlulukların ortaya çıkmasına nasıl yanıt verdiğini tartıştı.

Sergey Filonovich konuşmasında şunları dile getirdi: “Eğitimde iki önemli eğilim görüyorum. Birincisi, insanların yaşam boyu öğrenme ihtiyacı. İkinci eğilim ise ki, bundan endişe duyuyorum, eğitimin pragmatize edilmesidir, yani gençlerin çok erken yaşta dar bir eğitim profiline yönlenmesinin istenmesidir" dedi. Filonovich, dünyanın ve mesleklerin artık çok hızlı değiştiğini, dolayısıyla eğitim sisteminin bunu dikkate alması gerektiğini de vurguladı.

Zelfira Tregulova ise gençlerde yeni fikirlerin geliştirilmesinin önemine dikkati çekerek, "Sergiler, eğitim programları ve ustalık sınıfları sayesinde fikirlerin gelişimine ivme kazandırıyoruz. Bunu özümseyen gençler mesleklerinde de aynı derecede başarılı olacaklardır” ifadelerini kullandı.

Rosatom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Tatiana Terentyeva, ’Kurumsal Jedi: JEDI (adalet, eşitlik, çeşitlilik, kapsayıcılıcık) Dünyasında İnsan Kaynakları Eğilimleri’ başlıklı halka açık oturumda, günümüzün en önemli mesleklerine ilişkin bir soru üzerine, dünyadaki en zor mesleklerden birinin öğretmenlik olduğunu belirtti. Terentyeva, “Öğrencilerinizle arkadaş olmanız son derece önemlidir, böylece zaman ilerledikçe sizinle sorunlarını ve endişilerini paylaşırlar. Gelecek için genç yetenekleri korumak gerekir, böylelikle içlerindeki gücü hissedebilirler” şeklinde konuştu.

2022 Küresel Etki Konferansı çerçevesinde ayrıca, Rosatom Genel Müdürüne bağlı bir Gençlik Danışma Konseyi olan Impact Team 2050 (Etki Takımı 2050) üyeleri, ’Eğitim X’ adlı analitik bir rapor sundular, oturumlarda katılımcı ve moderatör olarak yer aldılar.

"Gençlere ulaşmanın en iyi yolu dijital platformlar"

EğitimX raporunun hazırlanması, Impact Team 2050’nin, takım üyelerinin kendi ülkelerindeki gençler arasında sosyolojik anketler de dahil olmak üzere çok geniş bir araştırma yürütmesini gerektirdi. Nitekim anketin sonucunda da gençlere ulaşmanın en iyi yolunun dijital platformlar olduğu ortaya çıktı. Anket, genç neslin yüzde 54’ünün haberleri sosyal ağlar üzerinden aldığını, yüzde 15’inin gençlere yönelik medyayı okuduğunu, sadece yüzde 8’inin geleneksel medyayı tercih ettiğini ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 81’i sosyal medyanın kendi kuşaklarının seslerinin duyulmasını sağladığına inandığını belirtti. Ankete göre gençlerin yüzde 63’ünden fazlası sosyal medyanın aynı zamanda çevre ve toplum sorunları konusunda etkili olmalarını sağladığı kanısında.

2022 Küresel Etki Konferansının bir yan etkinliği olarak, Rosatom Kurumsal Akademisi’nin Ulusal Araştırma Üniversitesi Ekonomi Yüksek Okulu ile düzenlediği ’Eğitimde Yenilikler’ adlı Uluslararası Öğrenciler Yarışmasının kazananları için bir ödül töreni de düzenlendi. Bu yarışma, eğitim ve teknoloji alanında projeler sunmak için bireysel veya 2 ila 6 kişilik ekipler halinde katılım sağlanabilen federal bir yarışma olma özelliği taşıyor. Eğitimde Yenilikler Yarışması’nın bu yılki kazananları, daha önce uluslararası bir uzman jüri tarafından seçilen on finalistin konferansta gerçek zamanlı yaptıkları sunumların ardından belirlendi. 2022 yarışmasına aralarında Rusya, Belarus, Kazakistan, Ermenistan, Gürcistan, Almanya, Fransa, İsrail, Endonezya, Malezya ve diğer ülkelerin de bulunduğu 19 ülkeden 400’ün üzerinde başvuru yapıldı. Bu yılın kazananı ’Lean Production Leningrad bölgesinden düşük maliyetli eğitim için dijital simülatör’ başlıklı projeyle Vladislav Tereschenko ve Valery Leventsov oldu.

Konferans materyallerine (https://impactconference.global/) adresinden ulaşabileceği 2022 Küresel Etki Konferansı, Rosatom Kurumsal Üniversitesi’nin yeni kampüsü olan Mayak Sakharov Akademisi’nde 250’den fazla katılımcıyla canlı olarak gerçekleştirildi.