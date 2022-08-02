ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 18 Eylül tarihinde yapılacak İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı başvuru kılavuzunun https://osym.gov.tr sitesinden yayımlandığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - 18 Eylül'de yapılacak 2022-İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı başvurularının 9 Ağustos'a kadar alınacağı duyuruldu.

Sakaryalı çiftçinin alın teri değerleniyor Sakaryalı çiftçinin alın teri değerleniyor

ÖSYM'den yapılan açıklamada sınavın 18 Eylül 2022'de Ankara'da gerçekleştirileceği belirtilirken, adayların başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceği bildirildi.